Выручка «ЭР-Телекома» за первый квартал 2017 года выросла на 20%

«ЭР-Телеком Холдинг», национальный оператор информационно-коммуникационных услуг, объявил консолидированные финансовые результаты (неаудированные) по МСФО за первый квартал 2017 г. Выручка холдинга за первые 3 месяца выросла на 20% по сравнению с аналогичным периодом до 8 025 млн руб., при этом двузначное увеличение произошло как в b2c-, так и в b2b-сегменте, сообщили CNews в «ЭР-Телеком». Чистая прибыль компании составила 62 млн руб.

Выручка b2c-направления выросла на 16% и достигла 5 493 млн руб. Прирост был обеспечен на 5% органическим ростом и на 11% сделками M&A. В условиях высокого насыщения телекоммуникационного рынка одним из основных драйверов дальнейшего роста является развитие цифрового телевидения за счет продажи дополнительных пакетов каналов, сервисов и видеоконтента. 2017 г. компания начала с оптимизации характеристик цифрового ТВ, запустив сразу 23 новых телеканала.

Число активных абонентов B2C на конец первого квартала 2017 г. составило 5 991,7 тыс., что на 11% больше, чем в первом квартале 2016 г.

В сегменте b2b прирост выручки составил 30%, при этом 10% из них пришлось на органический рост, а 20% — на M&A. В структуре выручки, составившей в целом 2 532 млн руб., доля b2b выросла — с 29% до 32%. Исходя из большого потенциала для разработки и внедрения цифровых и инновационных продуктов и сервисов на рынке b2b, компания делает ставку на расширение продуктовой линейки для корпоративных клиентов, в том числе на развитие умного видеонаблюдения, облачной АТС, Wi-Fi Pro и др.

По данным «ЭР-Телекома», показатель EBITDA растет опережающими темпами — на 23%. Рентабельность EBITDA также увеличилась до 30,3%, что является результатом проведенных мероприятий для достижения экономически-сбалансированного роста.

CAPEX уменьшился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1 113 млн руб. Чистый долг на 31 марта 2017 г. составил 28 806 млн руб.

Сделки слияния и поглощения

В марте 2017 г. «ЭР-Телеком Холдинг» приобрел 100% компании «Новотелеком» (ТМ «Электронный Город»), провайдера Новосибирска.

Размещение облигаций

В мае 2017 г. «ЭР-Телеком» разместил третий выпуск биржевых облигаций серии ПБО-03. Номинальный объем размещения составил 3 млрд руб., срок обращения — 3,5 года. Ставка купона составила 10,65% годовых, что на 20 б.п. ниже ставки предыдущего размещения в декабре 2016 г.

Реорганизация

В первом квартале 2017 г. АО «ЭР-Телеком Холдинг» было реорганизовано путем присоединения к нему «Сибирской телефонной компании» и «Корвет Телеком» в Иркутске, а также компании «Ярославльтелесеть» в Ярославле. В результате реорганизации «ЭР-Телеком Холдинг» стал правопреемником всех прав и обязательств присоединенных компаний.

Городской проект в Санкт-Петербурге

В январе 2017 г. по заказу Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга «ЭР-Телеком» запустил в городе масштабную общедоступную Wi-Fi-сеть, охватывающую сразу несколько районов города. Общее покрытие сети составляет более 10 км2. Кроме того, компанией организована система видеомониторинга, которая станет одним из ключевых элементов общей структуры безопасности Санкт-Петербурга в преддверии масштабных спортивных событий — соревнований Кубка Конфедераций и Чемпионата Мира по футболу 2018 г.

Продуктовые инициативы

Компания запустила 23 новых канала и увеличила их общее число до 213, сразу 84 из них в HD. Также в целях оптимизации клиентского опыта «ЭР-Телеком» обновил мобильные приложения «Дом.ru TV», «Дом.ru Wi-Fi» и «Дом.ru Клуб».

Прогноз

«ЭР-Телеком» сохраняет объявленный ранее прогноз на 2017 г. по росту выручки не менее 15% и опережающий рост EBITDA по отношению к выручке.

«Мы удовлетворены результатами деятельности холдинга за первые 3 месяца 2017 года. По итогам квартала мы наблюдаем стабильную положительную динамику, и этот тренд стал продолжением успешно завершенного 2016 года, — подвел итоги отчетного периода Андрей Кузяев, президент «ЭР-Телеком Холдинг». — Одним из ключевых событий первого квартала стало приобретение высокотехнологичного кабельного оператора в Новосибирске — ООО “Новотелеком”. Эта сделка позволила нам не только занять ведущие позиции в столице Сибири, но и присоединить к нам высокопрофессиональную и инновационную команду. Для нас “Новотелеком” — инвестиция в технологическое будущее объединенной компании. Мы развиваемся в соответствии с ранее утвержденной стратегией роста компании. Итоги первого квартала 2017 года — следующий шаг на пути к нашей цели: увеличению масштабов бизнеса в два раза за 5 лет. В этом году перед нами стоит задача по достижению опережающего темпа роста EBITDA по отношению к выручке».