Alibaba Group увеличила прибыль на 271% в секторе цифровых медиа и развлечений

Alibaba Group, холдинговая компания UCWeb Inc, объявила об увеличении прибыли своего подразделения Alibaba Digital Media & Entertainment Group на 271% на конец финансового года (завершился 31 марта 2017). Эти данные были опубликованы как часть отчета о финансовых результатах Alibaba Group Holding Limited за целый год и квартал, завершившийся 31 марта 2017., сообщили CNews в UCWeb.

За четвертый квартал 2017 г. доход Alibaba Digital Media & Entertainment Group, отвечающей за развитие сферы цифровых медиа и развлечений Alibaba Group, составил $571 млн, что означает увеличение прибыли на 234% по сравнению с предыдущим годом. Одним из факторов роста прибыли стал доход от мобильного подразделения UCWeb, куда входят мобильный браузер UC Browser (доступен в России), агрегатор новостей UC News и игровые приложения (также доступны в России через магазин приложений 9 Store).

Глобализация, развитие цифровых технологий и контент являются стратегическими приоритетами и факторами дальнейшего роста Alibaba Digital Media & Entertainment Group. Об этом заявил Юнфу Юй (Yongfu Yu), председатель и исполнительный директор группы. UCWeb как один из самых первых бизнесов Alibaba Group, который развивается на глобальных рынках, играет важную роль в проектах всего холдинга. В рамках программы по развитию UCWeb на международных рынках, включая Россию, в мае этого года Alibaba Group назначила Джека Хуанга (Jack Huang), который ранее занимал должность президента по международным бизнесам всей Alibaba Group, на должность президента Alibaba Mobile Business Group.

Комментируя успешное завершение финансового года для Alibaba Digital Media & Entertainment Group, Джек Хуанг отметил: «Мы видим прекрасные возможности для синергии наших цифровых медиа, развлекательного контента и основных платформ электронной коммерции. Данные, полученные от наших развлекательных платформ, в том числе позволили нам улучшить рекомендации и для наших e-commerce платформ. Один из ключевых бизнесов группы — UCWeb — постоянно совершенствует и персонализирует контент на своих площадках, делая акцент на локальных предпочтениях пользователей».

В глобальной стратегии UCWeb Россия рассматривается как один из важнейших международных рынков. Ранее в этом году, в рамках глобальной стратегии по локализации контента, UCWeb анонсировала новую концепцию для России — из мобильного браузера UC Browser превращается в платформу, агрегирующую контент для каждого пользователя. Оптимизированный алгоритм, работающий на технологиях больших данных, запоминает предпочтения пользователей и показывает им наиболее популярные и актуальные новости.