Герман Греф представил новое мобильное приложение «Сбербанк Инвестор»
На годовом общем собрании акционеров Сбербанка президент, председатель Правления Сбербанка Герман Греф продемонстрировал работу нового мобильного приложения «Сбербанк Инвестор». Приложение рассчитано как на инвесторов с опытом приобретения ценных бумаг, так и на рядовых вкладчиков, которые хотят сохранить и приумножить свои средства на фоне снижения процентных ставок, сообщили CNews в Сбербанке.
«Наши клиенты и акционеры давно просили нас предоставить удобный способ инвестирования в ценные бумаги на бирже, — отметил Герман Греф. — Приложение очень простое, операции на бирже никогда не были такими удобными».
Приложение «Сбербанк Инвестор» предоставляет круглосуточный доступ к информации об инвестициях клиента в ценные бумаги. Программа определяет инвестиционные предпочтения клиента и подбирает инвестиционные идеи, разработанные аналитиками банка. Дополнительно присутствует интуитивно понятный интерфейс по просмотру акций и облигаций российских компаний, которые клиент может приобрести самостоятельно.
В июне приложением можно будет пользоваться на iOS-устройствах при наличии открытого брокерского счета (также в приложении можно подать заявку на открытие брокерского счета). До конца лета приложение будет доступно для Android-устройств.