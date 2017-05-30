Price Free опубликовала результаты работы в первом квартале

Национальная система лояльности Price Free опубликовала операционные результаты работы в первом квартале текущего года. По данным компании, на отчетную дату, 31 марта, система вышла в партнерстве с 5 российскими банками, 3 из которых - финансовые институты общероссийских масштабов.

На сегодняшний день основным продуктом, который система предлагает на рынке в плане B2B является вывод финансовых институтов в сегмент лояльности, реализуя совместные интеграционные проекты с отечественными ритейлерами. В этих проектах Price Free играет роль агрегатора.

По данным на конец марта, сообщил президент Price Free Сурен Айриян, на стороне розницы партнерами системы оказались более 40 сетей, 5 из которых по своим операционным и финансовым показателям, а так-же по степени известности бренда имеют национальный масштаб.

За январь – март, рассказал руководитель Price Free, партнерство было начато с 15 новыми ритейлерами, из них 5 – очень крупные. Аналогичные параметры для банков- партнеров - 2 и 2 соответственно.

За указанный период системе удалось инициировать и начать работу по 15 новым проектам в сфере лояльности. Президент системы отметил растущий интерес финансового сектора к сфере лояльности: «Экономика прошла дно. ВВП начал свой рост и мы это чувствуем. Однако, реалии текущей экономической ситуации таковы, что рынок становится все более и более конкурентным. Это заставляет банки все больше и больше присматриваться к сегменту лояльности. Успехи проектов, лежащих в этой области, дают возможность увеличивать степень их привлекательности в глазах текущих клиентов и наращивать число новых».

За последние полгода расстановка в продуктовой линейке Price Free в сегменте не претерпела значительных изменений. Наиболее популярные форматы идут в следующей последовательности: кэшбэк, промо-коды, а именно скидки при покупке в сетях, и далее сценарии привилегий.

Эффективный объем продаж (объем продаж, где вовлечена программа лояльности Price Free) системы вырос за период Октябрь (2016) – Март (2017) практически вдвое. По некоторым проектам индикатор достиг уровня в 150 млн руб. за квартал.

Price Free активно осваивает рынок, предлагая российским банкам все новые и более инновационные возможности на поле лояльности. В текущем году система ожидает существенного роста финансовых и операционных показателей.