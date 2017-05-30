«Техносерв» открывает филиал в Тюмени

Компания «Техносерв», российский системный интегратор, объявила об открытии филиала в Тюмени. Как рассказали CNews в компании, создание филиала стало развитием сотрудничества ИТ-компании с руководством области в рамках меморандума, подписанного губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым и председателем Совета директоров группы компаний «Техносерв» Алексеем Ананьевым в феврале 2017 г.

Меморандум предусматривает сотрудничество, направленное на развитие отрасли информационных технологий в рамках реализации концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Тюменской области.

Филиал «Техносерва» в Тюмени станет базой для создания регионального ресурсного центра компетенций «Безопасный город». Задачами центра являются разработка и техническое сопровождение ИТ-решений для нужд Тюменской области и всех субъектов РФ. При этом работать в центре будут тюменские ИТ-специалисты, а также студенты кафедры «Безопасный город», которую планируется создать при одном из тюменских вузов.

Кроме того, задачей филиала станет локальная поддержка федеральных проектов «Техносерва», в том числе осуществление непосредственного контроля за реализацией проектов в Тюменской области, оперативное реагирование на запросы заказчиков, а также укрепление системы сервисного и гарантийного обслуживания в регионе. Опираясь на отраслевые знания и технологические компетенции «Техносерва», филиал сможет предлагать региональным предприятиям полный спектр ИТ-сервисов и укреплять сотрудничество с госструктурами, операторами связи, финансовыми организациями, ТЭК и предприятиями среднего бизнеса Тюменской области.

Директором тюменского филиала компании назначен Александр Рябинин, который до перехода в «Техносерв» занимал должность заместителя директора по работе с ключевыми клиентами тюменской компании «Интеллектуальная транспортная система».

Александр Рябинин родился 21 января 1983 г. в городе Свердловске. В 2005 г. окончил Уральский государственный технический университете (сейчас — УрФУ) по специальности «Теплогазоснабжение, вентиляция и системы кондиционирования».

Карьеру начал в 2004 г. в компании «Коннект», где прошел путь от сотрудника отдела продаж до менеджера по работе с корпоративными и VIP-клиентами. В 2005 г. перешел в Екатеринбургский филиал компании «Уралсвязьинформ» на должность специалиста отдела организации работ с корпоративными и VIP-клиентами, затем в 2007 г. стал начальником отдела продаж услуг массовым клиентским сегментам, а в 2009 г. — директором центра продаж и обслуживания корпоративных клиентов. В 2010 г. он перешел на работу в компанию «Урал-ТрансТелеКом» на должность начальника отдела продаж операторам связи. В 2016 г. стал заместителем директора по работе с ключевыми клиентами компании «Интеллектуальная транспортная система», где занимался проектами по продвижению и внедрению программного комплекса по управлению наземным пассажирским транспортом на уровне субъекта РФ, разработанного командой программистов из Тюмени.

Как отмечается, «Техносерв» развивает региональную сеть с 2005 г. Тюменская область стала девятым российским регионом, в котором представлена компания. Сегодня помимо головного офиса в Москве (ЦФО), «Техносерв» имеет региональные подразделения в Санкт-Петербурге (СЗФО), Краснодаре и Волгограде (ЮФО), Нижнем Новгороде (ПФО), Екатеринбурге, Тюмени (УФО), Новосибирске (СФО), а также Владивостоке и Хабаровске (ДВФО). Общая численность сотрудников группы «Техносерв» — более 2700 человек.