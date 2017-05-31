ЕТС и B2B-Center создадут электронную торговую площадку в Казахстане

Группа ЕТС и B2B-Center подписали соглашение о сотрудничестве в области развития электронной коммерции в республике Казахстан. Целью данного сотрудничества является запуск инновационной торговой площадки «ЕТС-Тендер», которая позволит оптимизировать закупочную деятельность предприятий Казахстана за счет внедрения современных инструментов электронной коммерции и торгов, предметом которых выступают нестандартизированные товары, сообщили CNews в B2B-Center.

Как ожидается, новая площадка будет способствовать развитию конкуренции на локальном рынке, а также продвижению казахстанских компаний на международном уровне.

Система «ЕТС-Тендер» создана на основе многолетнего опыта оптимизации закупок и продаж коммерческих компаний и учитывает интересы всех участников корпоративной торговли, указали в компании.

Платформа «ЕТС-Тендер» обеспечит проведение всего спектра закупочных процедур: от классических аукционов на снижение цены до многокритериальных закупок. Гибкость системы позволит настраивать площадку в соответствии со спецификой деятельности клиента, а также автоматизировать закупочную деятельность и участие в торгах.

Запуск площадки «ЕТС-Тендер» запланирован на июль 2017 г.