«МаксимаТелеком» привлечет до 3 млрд рублей финансирования от ВЭБ

ВЭБ и «МаксимаТелеком» заключили на Петербургском международном экономическом форуме двустороннее соглашение о сотрудничестве. Документ подписали председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков и председатель Совета директоров компании «МаксимаТелеком» Сергей Асланян.

Соглашение предусматривает стратегическое партнерство при реализации проектов на российском и международном рынках. В рамках сотрудничества планируется привлечение финансирования Группы ВЭБ для реализации инвестиционной программы «МаксимаТелеком» общим объемом до 3 млрд руб.

ВЭБ будет содействовать получению гарантий при предоставлении экспортных кредит-ных линий, поиску оптимальных мер господдержки, получению экспертизы бизнес-планов для привлечения максимально широкого круга рыночных участников, поиску российских и иностранных инвесторов под проекты «МаксимаТелеком».

«МаксимаТелеком» развивает платформу коммерциализации собственных и партнерских публичных сетей Wi-Fi. Бесплатной сетью Wi-Fi в Московском метрополитене регулярно пользуется более 80% москвичей. За день до подписания соглашения с Группой ВЭБ «МаксимаТелеком» развернула первый сегмент бесплатной Wi-Fi сети MT_FREE в метрополитене Петербурга. Таким образом положено начало созданию единого Wi-Fi-пространства двух столиц.

«Развитие инфраструктуры и поддержка высоких технологий являются приоритетными направлениями работы ВЭБа как института развития. «МаксимаТелеком» успешно объединяет в себе оба этих направления, уже имея за плечами такой масштабный проект, как внедрение первой в мире высокоскоростной бесплатной сети Wi-Fi в подвижном составе московского метро. Мы верим в экспортный потенциал технологической платформы «МаксимаТелеком» и видим большие перспективы у инвестиционной программы компании. Мы готовы активно поддерживать проекты «МаксимаТелеком» как в части финансирования, так и в части имеющейся у нас экспертизы и наработанных партнерских контактов за рубежом», – отметил Сергей Горьков.

«Нам удалось создать эффективную платформу монетизации бесплатных сетей Wi-Fi, применяемую нами для коммерциализации сети в Московском метрополитене и формирующую единое Wi-Fi-пространство Москвы. Разработанные компанией инфраструктурные решения, программные компоненты платформы и бизнес-модель уникальны, и мы видим их востребованность не только внутри нашей страны, но и за ее пределами. Стратегическое сотрудничество с ВЭБ для «МаксимаТелеком» – важнейший шаг в реализации программы развития, предусматривающей экспорт наших решений и укрепление позиций компании на рос-сийском рынке», – сказал Сергей Асланян.