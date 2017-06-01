Роман Шульгинов назначен вице-президентом по сервисной платформе «Ростелекома»

Компания «Ростелеком» объявила о назначении Романа Шульгинова вице-президентом по сервисной платформе. Одной из его ключевых задач станет создание сервисной платформы, ее эксплуатация и вывод на рынок новых информационно-телекоммуникационных сервисов, сообщили CNews в «Ростелекоме».

Роман Шульгинов возглавит центр компетенций «Ростелекома» по облачным технологиям, объединив экспертизу внутренних подразделений и дочерних компаний. Он также будет отвечать за создание инфраструктуры для услуг электронного правительства, внутренних ИТ-проектов, развитие индустриального интернета вещей и автоматизацию отраслей промышленности.

По информации компании, Роман Шульгинов окончил ФГБОУ высшего образования «Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» по специальности государственного и муниципального управления, имеет степень кандидата экономических наук.

До прихода в «Ростелеком» занимал должность директора департамента развития корпоративных и технологических автоматизированных систем управления в компании «Россети». Имеет многолетний опыт руководства в отрасли связи.

«Уверен, что значительный опыт Романа в управлении проектами автоматизации поможет нашей компании стать интеграционным партнером для клиентов, использующих облачные технологии и ИТ-инфраструктуру, а также реализовать проекты по запуску цифровых продуктов с применением технологий индустриального интернета вещей», — заявил старший вице-президент по технической инфраструктуре Алексей Сапунов.