«Вымпелком» назначил нового вице-президента по продажам и развитию дистрибуции

«Вымпелком» (бренд «Билайн») сообщил о назначении Юрия Смагаринского на должность вице-президента по продажам и развитию дистрибуции. На этой должности он сменит Виктора Павлова, который принял решение продолжить карьеру за пределами компании.

До настоящего времени Юрий Смагаринский руководил Западным регионом «Вымпелкома». Исполняющим обязанности регионального директора Западного региона назначен коммерческий директор по развитию массового рынка Западного региона Алексей Прохода.

Комментируя изменения, генеральный директор «Вымпелкома» Шелль Мортен Йонсен отметил: «Виктор Павлов - один из ярких примеров становления успешного управленца внутри нашей компании. В «ВымпелКоме» он прошел путь от старшего специалиста отдела маркетинга Ставропольского филиала до исполнительного вице-президента по продажам и развитию дистрибуции. Под его руководством был реализован целый комплекс проектов, которые способствовали укреплению позиций компании на рынке, росту продаж, улучшению пользовательского опыта и качества обслуживания. Мы благодарим Виктора за вклад, который он внес в развитие бизнеса "Билайн"».

Юрий Смагаринский – талантливый и эффективный управленец, также построивший карьеру в нашей компании. Начав работать в «Вымпелкоме» в 2003 г. на позиции регионального менеджера по продуктам Северо-Западного региона, он последовательно занимал различные руководящие должности, в 2015 г. заняв пост регионального директора Западного региона.

Перед Юрием стоят задачи в области продолжения развития качественной собственной розницы «Вымпелкома», развития франшизы и онлайн-продаж, совершенствования инструментов продаж и обслуживания существующих и новых клиентов компании.

Юрий будет работать в непосредственном подчинении Марека Слачика, исполнительного вице-президента по развитию массового рынка. Все изменения вступают в силу в ближайшее время.