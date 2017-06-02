Фонд «Сколково», РВК и АСИ будут сотрудничать в области организации и проведения технологических конкурсов

Фонд «Сколково», «Российская венчурная компания» (РВК) и «Агентство стратегических инициатив» (АСИ) заключили соглашение о сотрудничестве в организации и проведении технологических конкурсов (НТК). Документ был подписан на полях Петербургского международного экономического форума, сообщили CNews в «Сколково».

По словам представителей фонда, в последние годы технологические конкурсы доказали свою эффективность, позволив выявить немало перспективных технологических проектов, многие из которых благодаря участию в этих конкурсах получили поддержку институтов развития и стали заметными игроками на рынке инноваций, обретя заказчиков, партнеров и инвесторов. Вместе с тем, все увеличивающееся число подобных конкурсов требует объединения и координации усилий в их организации и проведении. Этому и посвящено настоящее соглашение, подчеркнули в «Сколково».

Документ предполагает совместное формирование сторонами технических заданий НТК, призового фонда, экспертных панелей и жюри. Стороны планируют привлекать к организации и проведению конкурсов, в том числе к созданию их целевых заданий, своих индустриальных партнеров — крупные компании и организации, являющиеся потенциальными заказчиками и потребителями новых технологий. Стороны будут предоставлять для проведения НТК свою инфраструктуру и необходимое оснащение. Планируется также совместная организация участия российских команд в международных технологических конкурсах (МТК) и проведение МТК в России.

«Выбор ключевых технологических проблем и обеспечение необходимой поддержки для их решения — одна из важнейших задач всей инновационной системы. Как показывает мировой опыт, технологические конкурсы, направленные на достижение “предельных” результатов, доказали свою эффективность, — заявил Игорь Дроздов, председатель Правления фонда «Сколково». — В рамках данного соглашения мы создаем возможность не только для проведения НТК в нашей стране, но и для участия наших лучших команд в международных конкурсах. Мы надеемся, что команды-победители НТК станут технологическими лидерами, а конкурсы — социально-технологическими “лифтами” для разработчиков».

«Задания НТК будут формироваться совместно институтами развития и корпорациями, которые выступят заказчиками прорывных технологий международного уровня. Для успешной реализации конкурсов РВК готова предоставить спектр своих инструментов по работе с крупным бизнесом и технологическими предпринимателями, в том числе ресурсы, накопленные за время проведения федерального стартап-акселератора GenerationS», — заявил Александр Повалко, генеральный директор РВК.

«Каждый конкурс привлекает значительно больше инвестиций в разработку, чем потраченная сумма призового фонда. Решения актуальных междисциплинарных задач высокой сложности приходят к исследователям прямо на наших глазах. Эти конкурсы преодолевают одновременно технологические, социальные и коммуникационные барьеры», — подчеркнул Дмитрий Песков, директора направления «Молодые профессионалы» АСИ.