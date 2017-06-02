РВК и Сбербанк заключили соглашение о сотрудничестве

РВК и Сбербанк заключили соглашение об инновационном и технологическом сотрудничестве, направленное на поиск новых технологий и оптимизацию деятельности сторон. В рамках Петербургского международного экономического форума-2017 документ подписали генеральный директор РВК Александр Повалко и старший вице-президент Сбербанка, руководитель Sberbank CIB Игорь Буланцев.

Как сообщили CNews в РВК, подписанное соглашение предусматривает проведение совместных мероприятий по поиску и внедрению современных разработок в банковском секторе, а также обмен аналитической информацией о новых технологиях и инновационной деятельности.

Стороны выразили заинтересованность в технологических решениях, направленных на повышение операционной эффективности банка и его клиентов. Планируется организация совместных акселерационных программ в сфере финансовых технологий, выработка моделей сотрудничества по привлечению инвестиций в высокотехнологичные и быстрорастущие компании, а также разработка совместных финансовых продуктов для финансирования компаний «Новой экономики».

В рамках соглашения РВК будет содействовать банку в работе с участниками акселерационных программ РВК, в том числе стартап-акселератора GenerationS. Также РВК окажет поддержку в координации переговоров банка с портфельными компаниями фондов РВК.

Сбербанк рассматривает РВК в качестве стратегического партнера и намерен активно расширять сотрудничество в сфере поиска технологий, имеющих синергетический эффект с инновационной деятельности банка.

«Сотрудничество со Сбербанком станет важным шагом для продвижения инновационной деятельности в банковском секторе России. Реализация соглашения позволит сформировать эффективные механизмы поиска и внедрения перспективных технологий в работу банка. Объединение усилий будет способствовать оптимизации технологических решений и развитию отрасли в целом», — подчеркнул генеральный директор РВК Александр Повалко.

«Подписанное соглашение находится в русле наших усилий по внедрению инноваций в банке и, шире, в российской экономике. Уверен, что реализация положений документа и сотрудничество с РВК позволит нам активнее развивать новые технологические решения в работе с нашими клиентами», — прокомментировал событие старший вице-президент Сбербанка, руководитель Sberbank CIB Игорь Буланцев.

Ключевыми технологическими направлениями в рамках сотрудничества станут: машинное обучение, большие данные, искусственный интеллект, платформы блокчейн, антипиратские решения и кибербезопасность, реклама и маркетинг, дистанционное образование, управление знаниями, дополненная реальность, интернет вещей и другие.