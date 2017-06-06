Huawei стал единственным китайским брендом в списке самых дорогих брендов Forbes 2017 года

Журнал Forbes ежегодно выбирает сто самых дорогих брендов из более чем 200 крупнейших международных торговых марок. В этом году в рейтинг попали компании из 15 стран. Неоспоримое лидерство удерживает США — компании оттуда занимают 56 строчек в рейтинге. Затем идут Германия, Франция и Япония с 11, семью и шестью компаниями, соответственно.

Технологический сектор, без сомнений, остается наиболее динамичным сектором мировой экономики, занимая 18 строчек рейтинга, причем девять высокотехнологичных брендов входят в топ15. Среди других направлений в списке присутствует финансовый сектор, компании которого занимают 13 строчек. Лидирует бренд American Express, оцениваемый в $24,5 млрд и занимающий 22 строчку. Среди 12 брендов, специализирующихся на выпуске потребительских товаров, лидирует Gillette, оцениваемый в $19,2 млрд и занимающий 28 строчку рейтинга.

В 2016 г. рост продаж Huawei превысил отраслевые показатели благодаря укреплению технологического лидерства и всемирному признанию бренда. Первый квартал 2017 г. продемонстрировал продолжение этой тенденции: отгрузки смартфонов Huawei продолжают стабильно расти.

Согласно статистике ведущих исследовательских организаций, таких как IDC, SA и Trendforce, по объему отгрузок смартфонов Huawei занимает третью позицию в мире и первую в Китае, уверенно отвоевывая место в премиальном сегменте рынка по всему миру. Благодаря флагманским сериям P и Mate бренд Huawei улучшила свои позиции в премиальном сегменте. Смартфоны Huawei P9 и P9 Plus были проданы по всему миру в количестве более 12 миллионов штук, став первой флагманской моделью компании, перешагнувшей планку в 10 миллионов единиц.

Развитие бренда Huawei стало результатом интеграции маркетинговых ресурсов мирового уровня и внимания к инновациям. После запуска флагманской серии Huawei P10 компания заключила партнерское соглашение с самым известным в мире журналом о моде VOGUE. Совместно с VOGUE была запущена кампания под названием «Фотографии с обложки – новый взгляд», в рамках которой самые известные фото с обложек журнала были воспроизведены с помощью смартфонов Huawei P10, оснащенных качественными объективами Leica с характерным для этой марки стилем портретной съемки. Результатом еще одного партнерства — со знаменитой галереей современного искусства Saatchi Gallery — стала фотовыставка «От селфи к самовыражению», посвященная автопортретам и призванная поднять ценность популярного жанра «селфи» на уровень художественной съемки.

Рост популярности бренда Huawei был отмечен международными организациями. Помимо списка самых дорогих брендов мира от Forbes, в октябре 2016 бренд был отмечен жюри рейтинга «100 самых дорогих брендов мира», составленного агентством Interbrand, где занял 72 место, продемонстрировав самый быстрый рост среди компаний промышленного сектора. Бренд Huawei также вошел в список 2017 г. самых дорогих брендов мира Global 500, где занял 40 позицию, поднявшись за год на семь строчек.