«Мегафон» сообщил о кадровых изменениях в руководстве компании

«Мегафон» сообщил о том, что Павел Корчагин назначен директором по инфраструктуре компании «Мегафон». Ранее Павел занимал должность директора Северо-Западного филиала.

В новой должности Павел сосредоточится на работе по улучшению качества сети «МегаФона», а также обеспечении инфраструктурного и цифрового лидерства компании на рынке. Направление инфраструктуры компании входит в операционный блок, который возглавляет Анна Серебряникова.

С 1986 по 1992 г. Павел Корчагин работал инженером, научным сотрудником НИИСМ (г. Москва). С 1993 по 2002 г. работал в должности старшего инженера, а затем был назначен начальником отдела информатики и автоматизации банковских работ в Сбербанке (г. Волгоград). С 2002 по 2003 г. являлся техническим и генеральным директором «Волгоград Мобайл».

Более 14 лет работает в компании «Мегафон»: с 2003 г. Павел Корчагин работал техническим директором, с 2007 назначен первым заместителем генерального директора «Мобиком-Центр» («МегаФон-Центр»). С 2009 года был заместителем директора, а с 2011 по 2014 год возглавлял Центральный филиал компании.

С 2014 по 2016 г. Павел Корчагин руководил Поволжским филиалом, а с 2016 по 2017 Северо-Западным филиалом «Мегафона».

Павел Корчагин окончил МВТУ им. Н. Э. Баумана по специальности «Автоматические системы».