Anaplan назначила нового управляющего директора по региону EMEA

Anaplan объявила о назначении Эдуарда Фуркада (Edouard Fourcade) на должность управляющего директора компании по региону EMEA. Прежде Эдуард Фуркад занимал позицию вице-президента Anaplan во Франции.

Назначение Эдуарда Фуркада последовало за недавним объявлением результатов 2017 финансового года Anaplan, согласно которым выручка компании от продажи подписки увеличилась на 75% по сравнению с предыдущим годом, а общий доход Anaplan составил $120 млн.

«Мы рады, что Эдуард Фуркад делает следующий шаг в развитии своей карьеры и будет управлять деятельностью компании на территории EMEA, чтобы вывести ее на следующий уровень развития, – отметил Пол Мельхиорре (Paul Melchiorre), Chief Revenue Officer в Anaplan. – Мы верим в его успех и ждем роста показателей компании в этом регионе».

Обладающий более чем 30-летним опытом в сфере IT, Эдуард Фуркад ранее занимал различные управленческие должности. Он присоединился к Anaplan в феврале 2016 года в качестве вице-президента компании во Франции. До этого он пять лет исполнял обязанности вице-президента SAS Institute во Франции, компании специализирующейся на разработке решений для бизнес-аналитики. На этом посту он смог трансформировать бизнес компании и увеличить динамику операций в организации. Он также проработал 13 лет в BMC Software, занимая разные должности, включая пост вице-президента во Франции и вице-президента по продажам в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка).

«Эффективность платформы Anaplan позволяет нам постоянно увеличивать число клиентов и наращивать темпы роста в EMEA, – отметил Эдуард Фуркад. – В последние несколько лет компания успешно развивалась в регионе, и для меня большая честь возглавить ее команду. Я с нетерпением жду того момента, когда смогу начать помогать нашим клиентам объединять их данные, людей и планы на базе единой платформы».