Выручка SAP в EMEA выросла во II кв. на 9% за счет продаж облачных решений и ПО

SAP объявила финансовые результаты второго квартала 2017 года, закончившегося 30 июня 2017 г. SAP показал сильные результаты в регионе EMEA благодаря росту доходов на 9% (по МСФО) от продаж облачных решений и обычного ПО. Доходы от облачных подписок и услуг поддержки выросли на 48% (по МСФО), особенно сильный результат показали Германия и Россия. SAP также продемонстрировал двухзначный рост доходов от продаж ПО в Германии и регионе MENA (страны Ближнего Востока и Северной Африки) и трехзначный рост доходов от продаж ПО в России.

Быстрый рост SAP в сфере облачных решений продолжился во втором квартале. Новые продажи облачных решений выросли на 33% (33% при неизменном курсе) во втором квартале и достигли 340 миллионов евро. Доход от подписок на облачные решения и услуг поддержки (по МСФО и не по МСФО) вырос на 29% в сравнении с прошлым годом (27% при постоянном курсе) до 932 миллионов евро. Доход от продаж обычного ПО (по МСФО и не по МСФО) составил 1,09 миллиарда евро при росте на 5% в сравнении с результатами год назад (4% при постоянном курсе). Заказы новых облачных лицензий и лицензий на обычное ПО выросли на более чем 20% в сравнении с результатами второго квартала прошлого года. Доходы от продаж облачных решений и обычного ПО (по МСФО и не по МСФО) составили 4,76 миллиарда евро, при росте на 9% (8% с постоянными курсами валют). Прогнозируемые доходы SAP, т.е. общие доходы от продаж облачных подписок и услуг поддержки, а также услуг по поддержке обычного ПО, составили 63% от общей выручки.

Операционная прибыль по МСФО снизилась на 27% до 926 миллионов евро. Операционная прибыль не по МСФО выросла на 4% до 1,57 миллиардов евро (3% с постоянными курсами валют). Доходы на акцию по МСФО снизились на 18% до 0,56 евро. Доходы на акцию не по МСФО выросли на 14% до 0,94 евро. Влияние на операционную прибыль по МСФО и прибыль на акцию оказали сильный рост расходов, связанных с реструктуризацией, и расходы на компенсацию на основе акций во втором квартале.

Операционный поступления денежных средств за первые 6 месяцев года составили 3,51 миллиона евро, при росте на 20% в сравнении с результатами год назад. Поток свободных денежных средств вырос на 15% в сравнении с прошлым годом, до 2,90 миллиардов евро. В конце квартала чистая задолженность составила 1,79 миллиарда евро, уменьшившись с 2,5 миллиардов евро год назад. Сильный рост и движение наличности SAP обеспечили гибкость в распределении капитала, чтобы увеличить акционерную стоимость. После оценки ожидаемых денежных поступлений во второй половине 2017 года и в соответствии с приоритетами компании в размещении капитала, SAP принял решение об обратном выкупе акций на сумму до 500 миллионов евро в 2017 году. Обратный выкуп акций стартует в ближайшее время и пройдет в несколько траншей.

Билл Макдермотт (Bill McDermott), CEO SAP, отметил: «В течение последних 8 лет SAP показывал стабильный рост прибыли, и в этом квартале сильные результаты были сохранены. Стратегия, которую мы выбрали, в очередной раз была подтверждена быстрыми внедрениями S/4HANA и всего нашего портфолио облачных решений. Мы ожидаем продолжение роста во второй половине года и повышаем наши прогнозы на весь год».

Лука Мучич (Luca Mucic), финансовый директор (CFO) SAP, сказал: «Мы продолжаем показывать отличные результаты вместе с двухзначным ростом общей выручки. Рост доходов от продаж облачных решений и ПО в первой половине текущего года находится у верхней границы прогноза на текущий год. Благодаря нашему сильном росту и выручке мы рады объявить о том, что готовы поделиться результатами нашего успеха с нашими акционерами и инициируем обратный выкуп акций на сумму до 500 миллионов евро во второй половине года».

Компания повышает свой прогноз на весь 2017 год. Основываясь на продолжающемся сильном росте облачного бизнеса SAP, компания ожидает, что в 2017 году доходы (не по МСФО) от облачных подписок и услуг поддержки составят от 3,8 до 4 миллиардов евро с постоянными курсами валют (в 2016 году – 2,99 миллиардов евро). Показатель роста по верхней границе составляет 34% с постоянными курсами валют.

Благодаря росту внедрений S/4HANA и нашей платформы для цифрового бизнеса компания теперь ожидает рост доходов (не по МСФО) от продаж облачных решений и обычного ПО на величину 6,5% до 8,5% с постоянными курсами валют (в 2016 году – 18,43 миллиарда евро).

Компания ожидает, что общие доходы в 2017 году (не по МСФО) будут составлять от 23,3 до 23,7 миллиардов евро с постоянными курсами валют (в 2016 году – 22,07 миллиарда евро).

Компания ожидает, что операционная прибыль (не по МСФО) в 2017 году составит от 6,8 до 7 миллиардов евро с постоянными курсами валют (в 2016 году – 6,63 миллиарда евро).