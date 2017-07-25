Softline купила российский бизнес Insight Enterprises

Softline объявила о покупке российского бизнеса Insight Enterprises, Inc. Сумма сделки сторонами не раскрывается.

Insight - крупнейший глобальный партнер Microsoft. В России у Insight 250 заказчиков. В основном это крупные российские компании, а также российские офисы транснациональных корпораций, которые заинтересованы получать ИТ-продукты и сервисы во всех регионах присутствия от одного поставщика.

«Покупка российского бизнеса Insight Enterprises – это очевидный шаг для Softline, поскольку отечественный рынок всегда будет приоритетным для нашей компании. Мы будем помогать компаниям российской экономики изменяться: в структуре группы Softline появилась целая команда, которая поможет заказчикам достойно ответить на вызовы цифровой трансформации», - сказал основатель и председатель совета директоров Softline Игорь Боровиков.

«Включив в свой состав российский бизнес Insight, группа компаний Softline претендует на абсолютное лидерство сразу в нескольких сегментах российского рынка. При этом Insight и Softline остаются стратегическими партнерами на глобальном уровне и помогают друг другу продавать решения на разных рынках», - отметил Вольфганг Эберманн, президент Insight в регионе EMEA.

Возглавит новое структурное подразделение группы компаний Softline Карина Габелко, которая была гендиректором российского представительства Insight.