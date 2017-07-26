Сооснователи ID Finance и Da Vinci Capital запускают финтех фонд на $200 млн

Da Vinci Capital, компания по управлению активами, и FinTech Capital, управляющая компания основателей финтех-группы ID Finance Бориса Батина, Александра Дунаева и бывшего топ-менеджера «Эльбрус Капитал» Юрия Попова, объявили о запуске совместного фонда FinTech Credit Fund на платформе ITI Funds.

FinTech Credit Fund сосредоточится на предоставлении заемного финансирования технологическим компаниям финансового сектора на стадии масштабирования бизнеса. Финансирование компаний будет осуществляться как посредством предоставления займов самим компаниям, так и через финансирование их кредитных портфелей. Срок, на который будут предоставляться займы - от шести месяцев до трех лет.

Целевой объем фонда составит $200 млн. В периметре инвестиционных интересов фонда проекты по всему миру. Однако на начальном этапе деятельности компания сосредоточится на рынках России, СНГ и Европы.

FinTech Credit Fund будет предоставлять финансирование компаниям как в области потребительского кредитования, так и в сегменте кредитования малого и среднего бизнеса, в том числе оказывающие услуги лизинга и факторинга. На рынке существуют модели кредитования через собственный баланс (так называемые, balance sheet lenders), так и по методу маретплейса (peer2peer кредитование). В пайплайне фонда есть компании из обоих сегментов.

Также фонд заинтересован в проектах, предоставляющих аналитические решения для кредитного скоринга на основе больших данных, искусственного интеллекта и машинного обучения, SaaS и PaaS проектах, платежных сервисах и финансовых маркетплейсах.

Отбор проектов для инвестирования проводится на основании оценки их кредитоспособности, эффективности бизнес-модели и технологий, а также качества кредитных портфелей, стоимости риска и потенциальной доходности. Таким образом обеспечивается диверсификация финансовых продуктов, привлекательных как для инвесторов фонда, так и для компаний-получателей финансирования.

Юрий Попов – управляющий партнер FinTech Capital, отметил: «Отсутствие доступа к рынку капитала является ключевым фактором, сдерживающим рост финтех индустрии. Существующие механизмы финансирования не соответствуют потребностям компаний. Например, в России возможность привлекать средства физических лиц на депозитные счета, застрахованные в государственной системе страхования, имеют лишь организации, обладающие банковской лицензией. В то время как доступ к рынкам капитала открыт только для крупных компаний. Согласование банковских кредитных линий занимает до 12 месяцев и практически всегда предполагает личное поручительство основателей компаний и высокие издержки на последующий финансовый мониторинг со стороны банков. Похожие проблемы испытывают финтех компании по всему миру. А в некоторых странах, например, в Испании, условия финансирования со стороны банков зачастую имеют запретительный характер. FinTech Capital стремится заполнить потребность технологических компаний финансового сектора в источниках постоянного капитала для их дальнейшего развития».

Александр Дунаев – сооснователь ID Finance, сказал: «Уникальность стратегии FinTech Capital – в предоставлении доступного финансирования для компаний, уже прошедших свою раннюю стадию развития и перешедших к активному росту. Таким компаниям требуются значительные денежные средства для масштабирования бизнеса, в том числе международной экспансии, усиления и расширения команды. Мы видим рыночную возможность в занятии ниши предоставления финансирования для роста компаниям с эффективно работающей бизнес-моделью и возможностью достижения лидирующих позиций на рынке».

Олег Железко – управляющий партнер Da Vinci Capital, отметил: «Синергия экспертизы ID Finance и Da Vinci Capital, с одной стороны, обеспечит фонду эффективный инвестиционный процесс и инфраструктуру, включая доступ к широкой базе институциональных и частных инвесторов. С другой стороны, знания отрасли финансовых технологий и разработки в области анализа рынка альтернативного кредитования на международном уровне позволят снизить кредитные риски. Платформа ITI Funds обеспечит проекту качественную инфраструктуру и операционную поддержку».

Согласно оценке Goldman Saсhs, целевой объем рынка мирового альтернативного кредитования составляет $2 трлн. Основными драйверами роста финтех индустрии выступают изменение потребительских предпочтений поколения «миллениалов», инновационные технологии и продукты, развитие рыночной инфраструктуры, увеличение проникновения и развитие телекоммуникационных услуг, распространение API и снижение стоимости привлечения пользователей. Банковская индустрия находится под наибольшим риском изменения со стороны финтех компаний. Как отмечается в исследовании Accenture Banking 2020 report, к 2020 году финтех компании лишат банки трети доходов, а традиционные банковские услуги станут легко заменяемыми на услуги технологичных интернет ориентированных игроков. По данным Preqin, средства, привлекаемые ежегодно в фонды прямого кредитования (direct lending) и направляемые, в том числе, для финансирования отрасли альтернативного кредитования, выросли за последние десть лет в десять раз и составили $21 млрд в 2016 году.