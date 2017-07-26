Торговый оборот «Альпари» в первом полугодии 2017 превысил $600 млрд

«Альпари» объявила о том, что по итогам первого полугодия 2017 года торговый оборот на ключевых рынках присутствия составил $600.9 млрд. Это на 16% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Торговый оборот международного бренда увеличился по большинству самых востребованных трейдерами и инвесторами валютных пар. Ключевыми драйверами роста показателя стали пары с японской иеной: так, оборот по самому популярному инструменту USDJPY вырос более чем в два раза (на 115%), а рост по другим популярным парам GBPJPY и EURJPY составил 55% и 61% соответственно.

Интерес к торговле золотом среди клиентов «Альпари» продолжает расти. Валютная пара XAUUSD заняла второе место по абсолютному увеличению оборота среди всех инструментов компании, а оборот по ней вырос на 43% к I полугодию 2016 года.

В течение первых шести месяцев 2017 года существенно увеличились обороты по парам со швейцарским франком. Так, по валютной паре USDCHF оборот увеличился на 33%, а по инструменту EURCHF показатель вырос почти вдвое, на 98%.

В первом полугодии произошло важное событие — в России заработал регулируемый рынок Форекс. Компания «Альпари Форекс», которая является российским юридическим лицом международного финансового бренда «Альпари», начала свою официальную операционную деятельность. Вступление Альпари в Ассоциацию форекс-дилеров (АФД) — некоммерческую саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка — стало для ООО «Альпари Форекс» заключительным шагом на пути к полноценной работе в качестве официального российского форекс-дилера.

«Сегодня российская юрисдикция внебиржевого рынка Форекс становится востребованной и конкурентоспособной, она движется к высочайшим мировым стандартам работы и ставит барьеры недобросовестным участникам рынка. Началась новая веха в развитии всей финансовой индустрии России. Уверен, что благоприятные условия для развития рынка Форекс обеспечат приток клиентов и высокий уровень защиты их прав», — отметил владелец «Альпари» Андрей Дашин.

Первым клиентом «Альпари Форекс» 1 июня 2017 года стал чемпион мира по быстрым шахматам, гроссмейстер Сергей Карякин: он подписал договор на обслуживание и зарегистрировал Личный кабинет.

В начале 2017 года «Альпари» продолжила свое плодотворное сотрудничество с именитым российским гроссмейстером Сергеем Карякиным. Новый договор предусматривает финансовую поддержку до 31 декабря 2017 года и является ключевой материальной опорой для подготовки и участия Сергея в значимых шахматных турнирах текущего года в Вейк-ан-Зее, Шамкире, Ставангере, Кубке мира и серии «Гранд чесс тур».

Уверенный рост операционной деятельности демонстрирует и другая компания бренда — «Альпари Голд». Сегодня инвесторы по-прежнему предпочитают приобретать в «Альпари Голд» российскую монету «Георгий Победоносец», на нее приходится более 70% всех продаж. В первую очередь, это связано с широким распространением и популярностью данной монеты в России.

Международный финансовый бренд Альпари в девятый раз стал лауреатом главной общественной премии страны «Финансовая элита России 2017» и получил Гран-при в номинации «Форекс-брокер года». Жюри премии отметило неизменно лидирующие позиции Альпари в отрасли, открытость и прозрачность деятельности, верность высоким стандартам работы, а также качество предоставляемых услуг и продуктов. Кроме того, лауреатом премии «Финансовая элита России» стал и Благотворительный фонд Альпари в номинации «Региональный благотворительный фонд года».

Сегодня «Альпари» — один из крупнейших международных финансовых брендов, который предлагает одни из лучших в отрасли торговые условия для трейдинга и предоставляет своим клиентам полный пакет передовых онлайн-технологий, разнообразные торговые инструменты, инвестиционные сервисы, а также аналитику и финансовые новости. Деятельность компаний бренда «Альпари» экспертные мнения топ-менеджеров и аналитиков постоянно освещаются в самых влиятельных российских и международных СМИ.

В начале 2017 года «Альпари» расширила свое присутствие в популярных мессенджерах и запустила свои официальные аккаунты в Telegram и Viber, которые демонстрируют высокую динамику новых подписчиков. Успешно запущено новое информационно-аналитическое мобильное приложение Alpari Mobile с поддержкой русского, английского, португальского, испанского, вьетнамского, китайского, индонезийского, фарси и арабского языков. Уже более 200 000 трейдеров и инвесторов в разных странах активно применяют в работе на валютном рынке мобильные приложения Alpari на платформах iOS и Android. Компания продолжает активное развитие инвестиционных сервисов, совершенствует торговые условия и бонусную программу Alpari Cashback.