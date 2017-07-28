HP приглашает талантливых выпускников вузов стать частью ее российской команды

HP Inc. объявляет о старте программы для выпускников ВУЗов – Start2Grow Sales Graduate Program. Молодые таланты из многих стран, в том числе из России, смогут на 2 года стать частью инновационной компании.

HP предлагает выпускникам вузов, получившим дипломы в области управления бизнесом, маркетинга, экономики и финансов, заключить двухлетний контракт и присоединиться к департаментам компании, занимающимся продажами, развитием бизнеса и международными отношениями. Став частью HP, вы примете участие в продвижении в России самого обширного в ИТ-индустрии портфеля решений для бизнеса и домашнего использования: стильных и надежных ноутбуков, мощных настольных ПК, инновационных принтеров и МФУ, а также широкоформатных устройств печати.

Стажировка в HP может стать для выпускников ВУЗов определяющим шагом в построении успешной карьеры: они получат не только конкурентоспособную зарплату, но и уникальный опыт работы в одной из крупнейших компаний мира, в одной команде с лучшими специалистами в своих областях. Приобретенные навыки позволят в будущем как продолжить карьеру в HP, так и трудоустроиться в любую инновационную компанию.

Ключевыми качествами, на которые ориентируются при отборе кандидатов, являются увлеченность технологическими инновациями, стремление развиваться, уверенность в собственных силах и умение схватывать налету, креативность, активность и многогранность, коммуникационные и презентационные навыки, свободный английский (знание других языков также приветствуется), продвинутые навыки владения Microsoft Excel и Microsoft PowerPoint.

Для подачи заявки необходимо перейти по ссылке, выбрать предпочтительную область деятельности, заполнить контактную информацию и загрузить резюме.