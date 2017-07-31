Российское приложение для туристов попало в десятку трендов App Store

Приложение Travelata вошло в топ-10 рекомендуемых компанией Apple приложений раздела «Тренды: игры и приложения» в App Store. Решение соседствует с таким хитом, как обновленная игра «Angry Birds 2» и обогнало сервис быстрой доставки еды UberEATS, а также бесплатный mp3-плеер.

В 2017 г. мобильное приложение стало самым быстрорастущим каналом продаж сервиса по сравнению цен на туры Travelata.ru и занимает долю 20–25% от общего числа туров, проданных онлайн. Приложение позволяет отслеживать предложения примерно от 120 туроператоров, сравнивать стоимость, следить за динамикой цен и приобретать туры со смартфона, расплачиваясь банковской картой.

Исследования сервиса Travelata.ru показывают, что чаще всего через мобильное приложение путешествия покупают молодые люди в возрасте 25–34 лет (60%). Каждый четвертый тур приобретают путешественники в возрасте от 18 до 24 лет (24%), и 16% покупок через мобильное приложение приходятся на людей старше 35 лет. Большинство пользователей мобильного приложения Travelata ― женщины (63%).

Значительную часть туров с помощью мобильного приложения приобретают жители Москвы и Московской области (72%), а также Санкт-Петербурга (9%). Преимущественно это молодые люди в возрасте от 25 до 35 лет (60%). Чаще приложение для покупки туров устанавливают владельцы устройств на iOS (58%), чем Android (42%).

Россияне предпочитают приобретать более дорогостоящие туры через сайт, в среднем они на p3 тыс. дороже путевок, проданных через мобильное приложение. Владельцы устройств на платформе iOS в среднем приобретают туры на p5 тыс. дороже, чем владельцы гаджетов с Android.

«Компания Apple отслеживает те приложения, которые быстро набирают аудиторию, особенно органически ― без платных установок. Наше приложение каждую неделю устанавливают 30 тыс. раз, и, видимо, на это обратила внимание компания Apple. Кроме того, Travelata ― это единственное приложение такого рода в российском сегменте App Store. Есть десятки приложений, с помощью которых можно купить авиабилет или забронировать отель. Но только у нас можно приобрести пакетный тур «под ключ», не покидая приложения, — говорит Алексей Зарецкий, генеральный директор сервиса по сравнению цен на туры Travelata.ru.