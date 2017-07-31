В России запущен сервис, помогающий зарабатывать на криптовалютах

Компания «Сервионика» (ГК «Ай-Теко») объявила о запуске нового сервисного направления, в рамках которого клиентам предложены готовые фермы для майнинга криптовалют (майнинг — способ заработка на криптовалюте за счет участия в расшифровке цепочек блоков на базе специализированного оборудования — так называемых «майнинг-ферм»).

Готовые фермы для Bitcoin (ASIC-алгоритмы) доступны в четырех конфигурациях: базовой, продвинутой, премиум и ультра-премиум. В компании отмечают, что для ферм используются оптимальные комплектующие: перечень включает в себя видеопроцессоры Nvidia и AMD, специализированные материнские платы, блоки питания и райзеры. «Сервионика» предоставляет услуги по монтажу, запуску и подготовке ИТ-инфраструктуры заказчика под установку майнинговых ферм, обеспечивает их обслуживание, оптимизацию энергопотребления, мониторинг и управление майнингом, а эксперты компании могут разработать для клиентов рекомендации по выбору криптовалют, оптимальных с точки зрения доходности.

«Майнинг в России стремительно развивается: по прогнозам аналитиков, уже к концу 2017 г. наша страна может занять до 10% мирового рынка криптовалют. Однако для снижения рисков на этом новом рынке очень важна надежность используемой ИТ-инфраструктуры, защищенность и доступность вычислительных ресурсов в том объеме и тогда, когда они необходимы клиенту. Опыт нашей компании позволяет предложить заказчикам именно такой сервис и гарантировать его высокий уровень», — отметил Георгий Мегрелишвили, директор департамента развития сервиса и аутсорсинга компании «Сервионика».

Сейчас около половины мирового рынка майнинга сосредоточено в Китае, при этом в России размещено 5-7% мощностей, используемых китайскими игроками рынка криптовалют. Этот показатель может вырасти, поскольку Россия считается привлекательной для такого вида заработка. В первую очередь, за счет сравнительно невысокой стоимости электроэнергии. Это важно, так как бизнес на базе ферм для майнинга, несмотря на высокую доходность, требует значительных вложений. Помимо расходов на ИТ-оборудование, серьезную долю затрат составляет электроэнергия: одна биткоин-транзакция расходует, в среднем, 163 кВт/ч — почти недельный объем энергопотребления среднестатистического современного коттеджа. На добычу биткоинов тратится в 27 раз больше энергии, чем на работу платежной системы Visa. На добычу Ethereum в мире уходит 4,69 ТВт/ч электричества, биткоинов — 14,54 ТВт/ч. Если бы у майнеров этих двух криптовалют было свое государство, оно заняло бы 71-е место в мире по энергопотреблению.

Кроме того, содержание фермы для майнинга связано с дополнительными рисками: из-за нагрузки на электросети возрастает пожароопасность, участились и случаи взлома и краж дорогостоящего оборудования. В «Сервионике» отмечают, что размещение собственной фермы на базе защищенного ЦОД уровня Tier III — решение более безопасное и надёжное, а аренда готовых ферм в разы снижает ценовой барьер для выхода на рынок майнинга.