Цифровизация принесла «Ростелекому» рекордный рост выручки

«Ростелеком» опубликовал результаты деятельности за II квартал и 6 мес. 2017 г. по данным консолидированной отчетности. Среди основных достижений компании во II квартале выделяется рост выручки, который составил рекордные 5% год-к-году. Его продемонстрировали все бизнес-сегменты: B2C, B2B/G и B2O. Доля цифрового сегмента, в который входят ШПД, платное ТВ, VPN, VAS и облачные услуги, с оставила 47%.

При этом, в указанном периоде заметно повысилась маржинальность по OIBDA — до 32,7%, почти в два раза (на 77%) увеличилась чистая прибыль — до p2,8 млрд. Сохраняются высокие темпы прироста абонентской базы ШПД по оптическим технологиям (+13%) и IPTV (+18%). Доля «Ростелекома» в новых подключениях по итогам квартала составила более 80% на рынке IPTV и около 50% — на рынке ШПД. Общее покрытие оптическими сетями доступа достигло 32,7 млн домохозяйств.

В I полугодии 2017 г. выручка выросла на 1% по сравнению с таким же периодом 2016 г. — до p145,6 млрд. Показатель OIBDA снизился на 3%, до p46,2 млрд, зато чистая прибыль выросла на 30% до p6,0 млрд.

«Во II квартале 2017 года компания добилась сильных результатов, показав положительную динамику по всем основным показателям. Выросли все наши бизнес-сегменты: и розничный, и операторский, и государственный с корпоративным. В результате мы вернулись на траекторию роста по операционной прибыли до амортизации, сумев повысить маржинальность бизнеса в отчетном квартале. Практически удвоили чистую прибыль и значительно улучшили показатель денежного потока. Наши успехи базируются на достижениях в цифровом сегменте бизнеса и утилизации крупнейшей и наиболее разветвленной сетевой инфраструктуры компании: мы продолжаем «забирать» с рынка львиную долю подписчиков платного ТВ и ШПД, активно продвигаем облачные сервисы, услуги дата-центров и кибер-безопасности, извлекаем синергии из взаимодействия с Tele2 в части совместного использования каналов связи и предлагаем свои сетевые мощности другим операторам связи», — сказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

«Впечатляющие результаты II квартала 2017 года, свидетельствующие о прогрессе в направлении цифровой трансформации компании, в сочетании со стабильностью экономической ситуации в стране и перспективами для развития бизнеса, которые открываются благодаря усилению трендов цифровизации частного сектора и государства, позволяют нам с уверенностью подтвердить свой прогноз по году в целом в части основных финансовых показателей. Мы ожидаем рост выручки около 1%, увеличение OIBDA в пределах 1%, а CAPEX к выручке прогнозируем на уровне 18,5% без учета реализации проекта устранения цифрового неравенства», — добавил Кай-Уве Мельхорн (Kai-Uwe Mehlhorn), старший вице-президент — финансовый директор «Ростелекома».