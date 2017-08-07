Выручка Check Point выросла на 8% в годовом сравнении по итогам II квартала

Компания Check Point объявила финансовые результаты за II квартал 2017 г. Выручка составила $459 млн, что на $36 млн больше, чем во II квартале прошлого года. Операционный доход (GAAP) поднялся на $20 млн (результат этого года - $222 млн), а операционный доход (non-GAAP) - на $21 млн ($248 млн).

Чистая прибыль (GAAP) составила $188 млн, по сравнению с 166 млн долларов США во II квартале 2016 г. Выросла прибыль на разбавленную акцию (GAAP) - $1,12 против $0,95, чистая прибыль (non-GAAP) - $212 млн, по сравнению с $190 млн за такой же период прошлого года.

Прогнозный доход будущих периодов на 30 июня 2017 г. составил $1,065 млрд долларов США (на 30 июня 2016 г. было $892 млн). Поток денежных средств от основной деятельности вырос до $226 млн, а остаток денежных средств и стоимость рыночных ценных бумаг оказалась на отметке $3,806 млрд на 30 июня 2017 г.

«Во втором квартале мы показали хорошие результаты — стабильный рост выручки, а также рост прибыли на акцию на 16% превысили наши самые оптимистичные прогнозы, — сказал Гил Швед (Gil Shwed), основатель и главный исполнительный директор Check Point Software Technologies. — Крупнейшие атаки последних месяцев подтверждают необходимость новых подходов к кибербезопасности. Мы уверены, что фокус на предотвращении, обмен информацией об угрозах в реальном времени и консолидация инфраструктуры безопасности помогут остановить следующую подобную атаку. Check Point Infinity, запущенное в прошлом квартале, предоставляет консолидированную архитектуру безопасности в сети, облаке и на мобильных устройствах, обеспечивая самый высокий уровень предотвращения угроз».