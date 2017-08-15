InfoWatch открыла в Дубае дочернюю компанию InfoWatch Gulf

Группа компаний InfoWatch сообщила о завершении регистрации и начале работы представительства InfoWatch Gulf в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Компания зарегистрирована в свободной экономической зоне DMCC (Dubai Multi Commodities Centre), которая дважды признавалась свободной экономической зоной года в мире по версии Financial Times fDi Magazine. Возглавила новую компанию руководитель по развитию бизнеса ГК InfoWatch на Ближнем Востоке Кристина Танцюра.

В задачи подразделения войдет развитие прямых продаж на рынках стран Ближнего Востока, техническая поддержка действующих клиентов InfoWatch, взаимодействие с партнерами, а также обучение клиентов и партнеров в ближневосточном регионе работе с продуктами компании.

К команде InfoWatch Gulf присоединятся российские инженеры внедрения, а также местные специалисты, в том числе исполнительный технический директор, специалисты в области продаж, административный персонал.

«Продукты и решения InfoWatch в области корпоративной информационной безопасности получают все большее признание в мире, и для того, чтобы сделать следующий шаг в наращивании экспортного потенциала, мы приняли решение о полноценном выходе компании на ключевые рынки сбыта, — сказала глава InfoWatch Gulf Кристина Танцюра. — Перед ближневосточным представительством стоит задача выстроить комплексное присутствие в регионе, учитывающее прямое взаимодействие с заказчиками и партнерами. Мы ориентируемся на организации государственного и финансового секторов, а также крупные интегрированные холдинги».

Компания InfoWatch Gulf ведет работу с рядом действующих клиентов в ОАЭ и Бахрейне, а также выполняет пилотные проекты внедрения решений InfoWatch в государственных структурах и крупных компаниях региона. Ранее было завершено обновление DLP-решения InfoWatch Traffic Monitor до версии 6.5 для ряда действующих клиентов, включая Центральный банк Бахрейна, банки Кувейтский Финансовый Дом и Первый энергетический банк Бахрейна.

В марте 2017 года ГК InfoWatch привлекла средства со стороны Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) для увеличения экспортного потенциала и локализации продуктов и решений в области обеспечения информационной безопасности организаций на иностранных рынках, а также для открытия офисов компании на ключевых рынках сбыта.

Концепция создания в Дубае представительства полного цикла для продвижения решений InfoWatch на рынках стран Ближнего Востока была представлена главой компании Натальей Касперской на форуме GISEC 2017.