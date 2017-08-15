В технический департамент Angara Technologies назначен новый директор по развитию

Директором по развитию в Техническом департаменте Angara Technologies Group назначен Дмитрий Огородников. Ключевыми направлениями деятельности Дмитрия в компании станут развитие консалтингового направления, формирование портфеля услуг в области консалтинга (фокус на финансовый и государственный секторы); поиск и проработка наиболее востребованных рынком комплексных решений в сфере информационной безопасности, а также расширение участия компании в организациях, определяющих методологию в области информационной безопасности, профессиональных объединениях и ассоциациях.

За 20-летний период построения карьеры в сфере информационной безопасности Дмитрий приобрёл ценный опыт работы в ряде крупных системных интеграторов («Инфосистемы Джет», «Энвижн Груп», «Инлайн Технолоджис», «Техносерв» и др.).

Возглавляя подразделения информационной безопасности в указанных компаниях, Дмитрий фокусировался на развитии и повышении эффективности направления информационной безопасности, формировании портфеля решений и услуг, их продвижении на рынке, развитии компетенций по информационной безопасности.

Окончил Московский инженерно-физический институт (МИФИ) по специальности «Защита информации в сетях и ЭВМ».

Дмитрий Огородников отметил: «Меня привлекло редко встречающееся на рынке сочетание молодости компании и опытности её команды. В амбициозных целях увидел возможности для самореализации, быстрая скорость принятия решений позволяет рассчитывать на скорый старт задуманного и его динамичное воплощение».