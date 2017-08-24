ФРИИ проинвестирует 15 млн в сервис для ресторанов и поставщиков DocsInBox

ФРИИ объявил о планах инвестировать в DocsInBocs – облачный сервис для ресторанов и поставщиков, который автоматизирует работу с документами и процесс закупки товаров. Инвестиции Фонда в компанию составят 15 млн руб. Компания - выпускник 10 Акселератора ФРИИ, ранее Фонд инвестировал в команду 2,1 млн руб.

SaaS-платформа DocsInbox автоматизирует процесс закупки рестораном продуктов у поставщиков и помогает наладить процесс электронного документооборота между участниками ресторанного рынка. Модель маркетплейса позволит ресторанам быстро находить новых поставщиков, сранивать цены на продукцию, а поставщикам даст новый канал сбыта своей продукции.

«Мы предоставляем ресторатору не сырой бесконечный массив данных о закупках, ценах и поставщиках, в котором можно утонуть. Мы даем анализ сводной картины, точечно подсвечиваем проблемы, создаем "умных помощников", придумываем как автоматизировать решения ресторанных проблем. DocsInBox – это 50 лет суммарного опыта нашей команды по автоматизации и оптимизации ведения учета в ресторане», – сказал Станислав Селезнев, сооснователь и технический директор компании.

Команда разработала несколько решений для бизнеса, работающих в сфере ресторанного бизнеса. DocsInBox.Продукты – сервис электронного документооборота, решает проблемы колебания закупочных цен поставщиков и увеличения штата бухгалтерии при росте сети. DocsInBox.Алко помогает с обязательной с отчетностью по закупке алкоголю перед госорганами. DocsInBox.Закупки решает проблему управления закупками.

Стартап уже работает с крупными сетями ресторанов «Хлеб Насущный», «FARШ», «Китайские новости», «Токио Сити», «Академия», «РИС». Сегодня у компании – более 1,5 тысяч клиентов ресторанного бизнеса.

«У компании большой потенциал – сильнейшая команда с уникальной экспертизой, большой предпринимательский опыт, уверенная динамика роста. Объем российского рынка закупки продуктов питания оценивается в 160 млрд рублей, а потенциал выручки на текущих продуктах DocsInBox – более чем в 1 млрд руб. Мы уверены, что команда покажет большие результаты с новым раундом инвестиций», – отметил Евгений Михайлов, старший аналитик департамента инвестиций ФРИИ.

Инвестиции Фонда стартап направит на развитие платформы, доработку существующих продуктов, маркетинг и развитие новых каналов продаж.