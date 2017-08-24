Онлайн-биржа поручительств по микрокредитам Suretly привлекла $2,8 млн на рынке криптовалют

Онлайн-биржа поручительств по микрокредитам Suretly объявила о привлечении $2,8 млн на рынке криптовалют. Минимальную сумму криптовалютного токен-сейла - $1,5 млн, российский финтех-стартап собрал менее чем за сутки. По курсу на дату окончания кампании общий объем привлеченных средств составил около $2,8 млн.

Выпущенные компанией SUR-токены будут приниматься в мобильном приложении Suretly в качестве обеспечения поручительства.

«Мы благодарим всех присоединившихся к проекту участников рынка криптовалют. Следующим этапом развития компании станет выход на новые рынки, в частности, США. Отмечу, что мы стартовали краудфандинговую кампанию не в самых благоприятных условиях - в тот день начался этап коррекции рынка, и котировки многих криптовалют значительно просели. Тем более значительным для нас стало доверие и интерес рынка к нашей идее. Токены будут интегрированы в бизнес-модель Suretly, их оборот будет расти по мере развития компании», - сказал основатель Suretly Евгений Лобачев.

Suretly – биржа микропоручительств, или краудваучинговая площадка (от англ. — crowdvouching: crowd — толпа, народ, to vouch — поручаться). Биржа помогает физическим лицам получить кредит под более низкий процент при условии получения им поручительства большого числа пользователей. Займы выдают партнеры сервиса — микрофинансовые организации. Пользователи Suretly выступают в роли коллективного разума, который принимает решение о выдаче или отказе в займе.

Идея применения технологии блокчейн в бизнесе и проведения токен-сейла родилась в ходе прохождения Suretly акселерационной программы в Нью-Йорке в Starta Accelerator. Весной 2017 г. стартап организовал pre-токен-сейл на $350 тыс.

«Мы очень высоко оцениваем перспективы технологии блокчейн и помогаем tech-стартапам интегрировать ее в бизнес, - сказала директор Starta Accelerator Екатерина Дорожкина. - В настоящее время несколько стартапов, прошедших обучение в нашем акселераторе в Нью-Йорке, готовят выпуск токенов для своих проектов».

Стартап Suretly ― выпускник бизнес-инкубатора НИУ ВШЭ. Разработчики онлайн-биржи микропоручительств прошли стартап-акселератор GenerationS и международную акселерационную программу Starta Accelerator в Нью-Йорке в 2017 г., получив инвестиции от акселератора в обмен на 7% компании. Среди выпускников программ Starta Accelerator такие известные стартапы как E-Contenta, Сindicator, Anryze, Navigine, GeoCV, SendPulse, Agrieye и другие. О составе 4-го батча акселератор объявит на следующей неделе.