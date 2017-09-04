Axis Communications объявила о новых назначениях в российском офисе

Axis Communications объявила об изменениях в российском офисе: Вячеслав Павловский сменит Александра Савиных на должности инженера поддержки продаж. Александр Савиных станет менеджером по работе с ключевыми клиентами Axis Communications в России.

После успешной карьеры инженера поддержки продаж Александр Савиных переходит на новую должность. В качестве менеджера по работе с ключевыми клиентами Axis Communications он будет отвечать за развитие отношений с партнерами компании и привлечение новых клиентов, а также за разработку бизнес-планов для текущих проектов. Помимо этого, в обязанности Александра будет входить активное участие в отраслевых выставках, семинарах и вебинарах, проводимых Axis Communications. Александр присоединился к компании в 2014 году, до этого проработав в Artec Group в качестве инженера поддержки продаж.

Должность инженера поддержки продаж займет Вячеслав Павловский, присоединившийся к команде Axis Communications в 2017 году. В его обязанности будет входить разработка и проектирование решений на основе систем видеонаблюдения, а также работа с проектной документацией и техническими заданиями и подготовка спецификаций. Начав карьеру в 2002 году, Вячеслав работал в качестве инженера и специалиста по интеграции в различных компаниях, включая Sypaiy и Abris Distribution.

Вячеслав регулярно участвует в технических конференциях, семинарах и квалификационных тренингах, а также является обладателем многочисленных сертификатов и специализаций в области информационных технологий.

Вячеслав окончил факультет радиосвязи, радиовещания и телевидения Ташкентского электротехнического института связи в 2002 году. В 2009-2010 годах Вячеслав обучался специальности «Маршрутизация и коммутация».

«Компания Axis Communications ориентирована на рост и развитие своего бизнеса и большое внимание уделяет созданию комфортных условий для профессионального роста сотрудников. Мы рады, что Александр и Вячеслав выбрали для развития нашу компанию, и уверены, что они добьются значительных успехов на новых должностях», – сказала Анна Форсберг, региональный директор компании Axis Communications в Восточной Европе.