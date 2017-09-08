В Российской Samsung Mobile назначен новый руководитель

Samsung Electronics объявила о назначении Дмитрия Гостева на должность руководителя Samsung Mobile в России. Он будет отвечать за развитие и продвижение продуктового портфеля мобильных устройств Samsung.

Новый глава Samsung Mobile в России является выпускником факультета Прикладной ядерной физики Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» . Дмитрий обладает большим опытом работы в сфере высоких технологий и потребительской электроники, который приобрел, работая в ведущих международных IT компаниях.

Свой профессиональный путь в Samsung он начал в 2006 году. В 2014 году он возглавил направление продаж Samsung Electronics в России. За этот период он максимизировал объемы продаж компании на российском рынке, обеспечив постоянный рост доли рынка, API и доходности бизнеса.

В свободное время Дмитрий Гостев увлекается триатлоном и третий год подряд участвует в международных соревнованиях Ironman .

«Мы рады видеть возрастающий интерес жителей России к мобильным устройствам Samsung и готовы продолжать демонстрировать им, что возможности современных технологий безграничны. Уверен, что мой многолетний опыт работы в Samsung поможет компании не только оставаться источником инноваций, но и продолжить активный рост», - заявил Дмитрий Гостев, глава Samsung Mobile в России.