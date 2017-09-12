В «Новых облачных технологиях» назначен новый заместитель гендиректора

«Новые облачные технологии» объявила о назначении Армена Кочарова на должность заместителя генерального директора компании. Армен Кочаров будет курировать коммерческую деятельность, взаимодействие с партнерами и госсектором.

Ранее занимал пост директора ФГУП НИИ «Восход», где занимался развитием компетенций НИИ в области автоматизации органов государственной власти.

Кочаров Армен Ованесович в 1999—2004 гг. работал в Columbus IT Partner Russia на посту вице-президента по развитию бизнеса в России и СНГ. С декабря 2004 г. по январь 2008 г. работал в компании IBS. С февраля 2008 г. до октября 2013 года Кочаров работал заместителем гендиректора системного интегратора «Ай-Теко». С 2013 года перешел на работу в ФГУП НИИ «Восход».

Компания «Новые облачные технологии», разработчик линейки программных продуктов МойОфис для рабочих станций и мобильных устройств. Компания с 2013 года создает программные продукты и облачные сервисы для российских пользователей под брендом МойОфис и для международного рынка под брендом Collabio Office.

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