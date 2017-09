«Делойт» сообщила о рекордной годовой выручке в размере $38,8 млрд

«Делойт» представила данные о совокупной выручке компаний своей сети за финансовый год, закончившийся 31 мая 2017 г. По итогам года совокупная выручка составила $38,8 млрд, обеспечив сети 7,1% рост с учетом исчисления в долларах США. Показатель совокупного годового темпа роста (CAGR) составил $2 млрд, или 8,3% за два года.

Рост произошел по всем направлениям, отраслям и регионам благодаря сочетанию собственного роста, стратегических альянсов и приобретений. В компании появилось почти 70 тыс. новых сотрудников; в среднем каждые восемь минут на работу в компанию устраивается один человек.

«Рост выручки «Делойта» обусловлен двумя основными факторами, — отметил Пунит Ренжен, генеральный директор международной сети «Делойт». — Во-первых, это наша модель многофункциональной деятельности, которая продолжает оставаться источником наших конкурентных преимуществ. Во-вторых, это наши клиенты, которые все чаще выбирают «Делойт» в качестве партнера, который помогает им проводить необходимые изменения и переосмысливать свою деятельность в условиях постоянно развивающейся мировой бизнес-среды».

Стремление «Делойта» обеспечить результат, который принесет значимую пользу нашим клиентам во всех регионах и отраслях, обеспечило рост по каждому из пяти ключевых направлений сети: аудиту, консалтингу, финансовому консультированию, управлению рисками, налогообложению и праву.

Рост выручки «Делойта» в 2017 финансовом году был обусловлен деятельностью фирмы в различных отраслях, среди которых телекоммуникации, СМИ и высокие технологии, а также промышленность и торговля; рост выручки от оказания услуг в каждой из них превысил 9% с учетом исчисления в долларах США.

Наибольший рост показал показатель выручки от предоставления консультационных услуг по управлению рисками — на 12,9%, — что объясняется растущим осознанием стратегической роли управления рисками в качестве фактора повышения эффективности деятельности и ориентацией на целевые приобретения в быстроразвивающихся областях (например, в сфере кибербезопасности), а также развитием инновационных решений в области автоматизации роботизированных процессов, выявления рисков и интеллектуальной аналитики.

Выручка по направлению консалтинга выросла на 10,2% за счет возникающей необходимости ускорения темпов преобразования бизнес-моделей клиентов в условиях нестабильных рынков, а также за счет увеличения спроса на консалтинговые услуги при создании стратегических альянсов и осуществлении стратегических приобретений и инвестиций в таких областях, как искусственный интеллект, робототехника, когнитивные технологии, креативный цифровой консалтинг, облачная обработка данных, технологии блокчейн и Интернет вещей (IoT). «Делойт» продолжает предпринимать новаторские шаги, помогая клиентам трансформировать свой бизнес путем проведения совместных инновационных инициатив с такими организациями, как Университет сингулярности (Singularity University) и Совет по экономическому развитию Сингапура.

Рост выручки от оказания услуг по консультированию в сфере налогообложения и права составил 6,6%, что объясняется спросом на услуги в области «глобальной налоговой перезагрузки», связанной с деятельностью, осуществляемой в рамках инициативы ОЭСР по предотвращению размывания налогооблагаемой базы и вывода прибыли из-под налогообложения (BEPS); развитием цифровых технологий и процессов автоматизации, а также повсеместным расширением глобализации. Стремясь помогать своим клиентам в управлении процессами принятия уверенных решений в отношении налоговых аспектов ведения их деятельности, «Делойт» представил ряд расширенных технологических решений, среди которых ― инструменты подготовки документации по ТЦО (TP Digital DoX), анализа цепочки стоимости (VCAT) и создания информационных панелей и отчетов в различных форматах (myInsight).

Выручка от оказания услуг в области финансового консультирования выросла на 5,8% за счет увеличения спроса на комплексные инновационные услуги по различным аспектам сделок по слияниям и поглощениям. На рост данного показателя также оказала влияние деятельность Группы «Делойта» по проведению финансовых расследований, которая была признана лидером в области электронного обнаружения данных, проведения финансовых расследований и разрешения споров. С точки зрения географии оказания услуг в области финансового консультирования достижению хорошего показателя выручки по данному направлению способствовал рыночный рост в Китае и расширение Азиатско-Тихоокеанской сети по борьбе с финансовыми преступлениями.

Рост выручки от оказания аудиторских услуг составил 1% — мы продолжаем инвестировать средства в повышение качества и согласованности аудиторских процедур по всей сети с тем, чтобы сделать наши аудиторские проверки рациональными и информативными. В 2017 финансовом году «Делойт» возглавил список Fortune Global 500 по выигранным конкурсам на проведение аудита и получил признание в качестве международного лидера в области инновационного аудита, аудиторской аналитики и применения технологий искусственного интеллекта для проведения аудита.

Наибольший рост выручки был продемонстрирован в Азиатско-Тихоокеанском регионе (9%), на втором месте ― Европа, Ближний Восток и Африка (8,6%); выручка от оказания услуг на территории Северной и Южной Америки выросла на 5,6% с учетом исчисления в долларах США.

Современная мировая конъюнктура, характеризующаяся неопределенностью, сложностью и экспоненциально нарастающими изменениями, открывает перед нашими клиентами новые возможности, а также задачи, которые предстоит решить. Способность «Делойта» интегрировать глубокое понимание специфики отрасли и опыт работы по широкому спектру направлений профессиональной деятельности позволяет нам помогать клиентам быстрее подготовиться к будущей работе.

Способность «Делойта» организовывать экосистемы и альянсы с ведущими новаторами в области цифровых технологий, включая Amazon Web Services, Facebook, HP, Oracle и SAP, позволяет расширить возможности для предоставления комплексных решений, направленных на решение самых сложных бизнес-задач и технологических проблем клиентов. С помощью этих экосистем «Делойт» помогает клиентам выявлять потенциальные угрозы для бизнеса, разрабатывать стратегии по устранению этих угроз и осуществлять преобразование бизнеса клиентов, включая разработку новых услуг, продуктов, бизнес-моделей и рыночных стратегий.

По мнению г-на Ренжена, «Делойт» постоянно наращивает глубину и широту своего опыта, знаний и качества услуг, которого наши клиенты обоснованно ожидают от нас. Такой подход позволил нам добиться признанного лидерства в оказании содействия клиентам при внедрении необходимых изменений и обеспечении процветания в условиях высокого уровня конкуренции на мировом рынке.

«Делойт» осуществляет стратегические инвестиции в интеграцию трансформационных технологий и аналитики данных в свои решения и продукты по всем направлениям своей деятельности. Это позволяет нам предлагать клиентам более качественные услуги.

Стратегические инвестиции, осуществленные в трансформацию в 2017 финансовом году, включают развертывание глобальных решений в области аудита, включая собственную аудиторскую платформу Magnia, собственную аналитическую платформу Illumnia и собственный портал Cognia, предоставляющий специалистам в сфере аудита инновационные инструменты и подходы, основанные на самых современных достижениях в области облачных решений, искусственного интеллекта и машинного обучения; реализацию программы мониторинга и оценки качества аудита (Audit Quality Monitoring and Measurement), внедрение международного экспертного центра по вопросам качества аудита (Global Center of Excellence for Audit Quality) и разработку расширенной международной учебной программы для 70 тыс. специалистов «Делойта» по аудиту по всему миру ― благодаря данным инициативам мы смогли повысить качество выполнения аудиторских проектов; инвестиции в ключевые рынки с целью дальнейшего укрепления международной сети офисов и технологических центров «Делойта» ― это позволило нам повысить качество оказания консультационных услуг наиболее важным международным и местным клиентам; использование платформ ValueD, iDeal, D3 Discovery и Financial Crime Analytics в рамках направления финансового консультирования, что способствовали достижению нашими экспертами нового уровня знаний и опыта для оказания содействия клиентам в решении сложных бизнес-задач; разработку интегрированных решений на основе облачных вычислений, которые, помимо прочего, будут использовать передовые методы машинного обучения, обработку текстов на естественных языках и алгоритмы обработки больших данных на основе графов, позволяющие строить прогнозные модели и проводить когнитивный анализ данных; конечной целью таких улучшений является повышение эффективности принятия решений и снижение рисков клиентов в таких ключевых областях, как бизнес-этика, кибербезопасность, расширенное управление предприятием, а также производство и контроль качества продукции; создание сети центров киберразведки (Cyber Intelligence Centers) по всему миру, предлагающих клиентам решения, которые позволяют им защитить себя, а также предвидеть новые угрозы и противостоять им, чтобы обеспечить безопасность, готовность и устойчивость систем к кибератакам; наши аналитические центры работают круглосуточно 365 дней в году, разрабатывая управляемые и кастомизируемые клиентские решения и стремясь удовлетворять растущий спрос на услуги в данной области, а наши продукты включают в себя решения для расширенного мониторинга событий, связанных с безопасностью, анализа данных по угрозам, управления киберугрозами, реагирования на возникающие инциденты и др.; улучшенное взаимодействие с клиентами при оказании услуг в области налогообложения и права за счет внедрения инновационных технологий во всех областях обслуживания и цифровой платформы для управления взаимоотношениями с клиентами; расширенную экосистему Департамента консультирования по налогообложению и праву, созданную за счет организации шести совместных предприятий с компаниями в области автоматизации, когнитивных технологий и блокчейна. Группой по предоставлению решений для бизнеса заключено пять стратегических соглашений с поставщиками услуг в области автоматизации роботизированных процессов (RPA) и создан Экспертный центр по RPA. «Делойт» совместно с The Bakery Worldwide Ltd. обеспечивает взаимодействие представителей бизнеса и клиентов с тысячами начинающих предпринимателей.

В 2017 финансовом году «Делойт» увеличил число сотрудников своей международной сети по всем географическим регионам и направлениям работы: численность персонала выросла на 8,5%. За последний год в «Делойт» пришли 70 тыс. новых специалистов, — в среднем это означает, что каждые восемь минут у нас в штате появлялся новый сотрудник. Максимальный прирост численности персонала по регионам зафиксирован в Азиатско-Тихоокеанском регионе (10,4%). Наибольший прирост численности персонала по направлениям работы отмечен в департаментах консалтинга и управления рисками: численность персонала в каждом из них выросла более чем на 13%.

Кроме того, в 2017 финансовом году «Делойт» запустил ряд инициатив, направленных на поддержку карьерного развития и личного благополучия своих сотрудников. Были открыты пятое и шестое подразделения Университета «Делойта» (DU): Университет «Делойта» в Североамериканском регионе (Торонто, Канада) и Университет «Делойта» в Азиатско-Тихоокеанском регионе (Сингапур). В 2017 финансовом году 65 тыс. специалистов «Делойта» прошли обучение в университете «Делойта» по программам подготовки руководителей.

По всей сети была расширена политика в отношении отпусков по семейным обстоятельствам, что должно было способствовать установлению разумного баланса между трудовой деятельностью и другими занятиями в жизни наших сотрудников.

«Делойт» стремится обеспечивать для своих сотрудников лучшие на рынке условия в том, что касается предоставления отпусков по семейным обстоятельствам. Так, сотрудники «Делойта» в Великобритании могут воспользоваться совместным отпуском по уходу за ребенком (Shared Parental Leave), в рамках которого родителям предоставляется возможность разделить между собой часть отпуска по уходу за ребенком в связи с его рождением или усыновлением. Кроме того, «Делойт» в США расширил свою политику в отношении оплачиваемого отпуска по семейным обстоятельствам. Теперь соответствующим сотрудникам предлагается до 16 недель полностью оплачиваемого отпуска, который может быть использован по различным семейным обстоятельствам — от рождения ребенка до необходимости обеспечения ухода за супругом/супругой, гражданским супругом/супругой, родным братом/сестрой или пожилым родителем.

Был внедрен новый подход к оценке эффективности деятельности, основанный на преимуществах, в рамках которого основное внимание уделяется развитию сильных качеств сотрудников (в тех областях, где члены команды чувствуют, что могут реализовать себя творчески, предложить новые идеи и ощутить значимость своей работы). Данный подход реализуется за счет организации постоянной обратной связи, что способствует развитию как каждого отдельного сотрудника, так и команды в целом.

По мере продолжающегося роста «Делойта» все большее внимание уделяется созданию и поддержке культуры приобщения сотрудников к общему делу. Всеобщая и многообразная рабочая среда не только отражает мир, в котором мы живем, но и способствует созданию корпоративной культуры, в которой уникальные знания и опыт используются для повышения результатов деятельности и качества услуг для самых разных клиентов, привлечения и удержания талантливых кадров, а также наращивания положительного вклада в социально-значимые инициативы.

«Наши люди представляют собой рабочую силу будущего — это высококвалифицированные специалисты, обладающие каждый своим уникальным жизненным опытом, мнением и навыками», — отметил г-н Ренжен. — Мы создаем корпоративную культуру, построенную на доверии и сотрудничестве и направленную на достижение единой общей цели. Это вдохновляет наших сотрудников на то, чтобы добиваться результатов, которыми они могут гордиться, и вносить значимый вклад в успех наших клиентов и общества в целом».

В 2017 году «Делойт» сохранил свои позиции в качестве самого привлекательного работодателя в мире по версии таких рейтингов, как LinkedIn’s Top Employers, The Times Top 50 Employers for Women, Universum’s ‘World’s Most Attractive Employer’ и др.

«Делойт» признает, что самой большой проблемой для глобального экономического роста, процветания и социального прогресса является отсутствие доступа к базовым составляющим личного и профессионального успеха.

В этом году для ускорения решения этой проблемы «Делойт» наращивает свои инициативы по расширению доступа к возможностям карьерного роста для сообществ и отдельных лиц, оставшихся в стороне от четвертой промышленной революции.

WorldClass — это новая международная инициатива, направленная на подготовку и расширение возможностей людей с тем, чтобы они могли воспользоваться преимуществами новой мировой экономики. В рамках этой инициативы «Делойт» предоставляет масштабный доступ к образованию и обучению с использованием опыта и навыков своих специалистов.

«Миллионы людей еще недостаточно подготовлены к требованиям новой мировой экономики, — отметил Пунит Ренжен. — В настоящее время специалисты «Делойта» по всему миру проводят огромную работу в области поддержки образования и развития профессиональных навыков. WorldClass основывается на этой работе, помогая людям создавать пути для реализации своих личных и профессиональных устремлений».

WorldClass представляет собой продолжение таких инициатив, как One Million Futures в Великобритании, UNLEASH в Дании (инициатива в рамках поддержки Целей ООН в области устойчивого развития) и Impact Day (День добрых дел, который проходит во всем мире) и др. В 2017 году специалисты «Делойта» посвятили более 1,2 млн часов работе в волонтерских проектах в местных сообществах. Более трети этих проектов были направлены на повышение уровня образования и квалификации населения. Общий вклад «Делойта» в развитие общественных инициатив оценивается в $200 млн.