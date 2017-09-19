Mail.Ru Games Ventures инвестирует в финского разработчика мобильных игр Panzerdog

Mail.Ru Games Ventures, профильное игровое инвестиционное подразделение Mail.Ru Group, объявило о первой сделке. Посевные инвестиции в размере 800 тыс. евро выделены для российско-финского разработчика Panzerdog. Финансирование позволит команде завершить разработку мобильного шутера Tacticool.

Ранее Panzerdog привлек предпосевные инвестиции от финского семейного фонда Aii Capital, одним из владельцев которого является старший советник Президента Фонда «Сколково», основатель «Startup tour» и «Startup Village» Пекка Вильякайнен. Aii Capital помог развитию Tacticool на ранних этапах разработки. В результате Panzerdog создал соревновательный шутер от третьего лица, где геймеры сражаются 5x5, а сессия длится всего 1 минуту. Игра соединяет бои как с использованием техники, так и без нее. Сейчас Panzerdog проводит закрытое бета-тестирование Tacticool для IOS и Android. Cофт-лонч игры запланирован на ноябрь 2017 г.

Полученное от Mail.Ru Games Ventures финансирование позволит Panzerdog завершить Tacticool и впоследствии выйти на международный рынок. Кроме того, инвестиционное подразделение предоставит партнеру экспертное сопровождение, доступ к внутренним ресурсам и технологиям компании — всему, что необходимо Panzerdog для дальнейшей успешной разработки Tacticool.

«Mail.Ru Games Ventures — один из тех немногих инвесторов, которые не просто финансируют разработчиков, но и предоставляют им экспертную поддержку на всех этапах развития проекта. Это позволяет создавать игры быстрее, чем команда сделала бы это самостоятельно. Мы рады стать первым партнером MRGV. Это сотрудничество позволит нам предложить игрокам совершенно новые впечатления от мобильного шутера», — отметил Алексей Сазонов, генеральный директор Panzerdog.

«Сегодня мобильные игры — один из основных драйверов развития игровой индустрии. С развитием мобильных телефонов у разработчиков появляется все больше возможностей экспериментировать и предлагать пользователям новый игровой опыт. Mail.Ru Games Ventures ищет смелые и амбициозные идеи по всему миру. Мы рассмотрели более 500 заявок и рады, что нашим первым партнером стал Panzerdog. Эта команда разрабатывает интересный и многообещающий проект. Надеемся, что наше сотрудничество позволит создать качественную и интересную для мирового рынка игру», — сказал Илья Карпинский, директор Mail.Ru Games Ventures.

Mail.Ru Group объявила о создании профильного инвестиционного подразделения Mail.Ru Games Ventures весной 2017 года. Эта инициатива направлена на поддержку наиболее амбициозных команд по всему миру. Одним из приоритетных направлений работы нового подразделения стали мобильные игры. Этот сегмент — один из самых быстроразвивающихся на рынке. Так, в 2016, по данным Mail.Ru Group, доля «мобилок» в объеме рынка в России выросла до 29%, а рост доходов составил 54%.