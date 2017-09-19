В «Транзакционных системах» назначен новый гендиректор

«Транзакционные системы» сообщили о назначении Андрея Сокуренко на должность генерального директора.

Андрей Сокуренко – опытный управленец и успешный стратег. За его плечами многолетний опыт работы по развитию международного бизнеса в IT-сфере.

Андрей родился 6 февраля 1978 г. Закончил Российский университет Дружбы народов в 2001 г. В 2004 г. получил диплом магистра по специальности «Менеджмент организации» в Государственном университете – Высшая школа экономики.

С 2006 по 2013 годы работал в «Лаборатории Касперского», где отвечал за расширение канала продаж продуктов для рынка b2c-пользователей в странах Западной Европы, Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки.

В 2013 г. присоединился к команде InfoWatch в качестве директора по развитию международных рынков, где занимался анализом рынка и разработкой стратегии вывода на глобальный уровень бизнеса компании G Data и InfoWatch. За это время компания запустила два офиса: в Дубае и Куала-Лумпуре, создала партнерскую сеть и клиентскую базу.

Основными задачами Андрей видит упрочнение положения компании «Транзакционные системы» на традиционных рынках СНГ, а также расширение компании и ее продуктов на международных рынках. Планирует развивать международную экспертизу на рынке эквайринговых услуг, укреплять узнаваемость бренда и проникновение продуктов компании на рынки Юго-Восточной Европы.