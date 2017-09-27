Red Hat отчиталась о результатах за II квартал 2018 финансового года

Red Hat объявила о финансовых результатах за II квартал 2018 фискального года, который закончился для нее 31 августа 2017 г.

Общий размер квартальной выручки составил $723 млн, прирост год к году – 21 % в долл. США или 20 % в постоянных ценах. Квартальная выручка от подписок на ПО составила $638 млн, прирост год к году – 20 % в долл. США и в постоянных ценах. Доля доходов от подписок на ПО в квартальной выручке – 88 %.

Квартальная выручка от подписок на инфраструктурные решения составила $487 млн, прирост год к году – 14 % в долл. США и в постоянных ценах. Выручка от подписок на продукты, связанные с разработкой приложений и другими новейшими технологиям, составила $150 млн, прирост год к году – 44 % в долл. США или 43 % в постоянных ценах.

Квартальная операционная прибыль по GAAP составила $135 млн, прирост год к году – 64 %. С учетом компенсаций по ценным бумагам, амортизации нематериальных активов и транзакционных издержек, связанных с объединением компаний, квартальная операционная прибыль не по GAAP составила $191 млн, прирост год к году – 40 %. По итогам II квартала операционная рентабельность по GAAP составила 18,6 %, не по GAAP – 26,4 %.

Чистая квартальная прибыль по GAAP составила $97 млн или $0,53 на акцию по сравнению с $59 млн и $0,32 долл. на акцию за аналогичный период прошлого года.

«Высокий спрос на наши технологии для построения гибридного облака обеспечил ускоренный рост выручки в первой половине финансового года. Во втором квартале выручка компании выросла на 21 %, что в значительной мере обусловлено более чем 40 % увеличением выручки от подписок на ПО, связанное с разработкой приложений и другими новейшими технологиями, – отметил Джим Уайтхерст (Jim Whitehurst), президент и генеральный директор Red Hat. – Организации все чаще делают стратегическую ставку на технологии Red Hat при цифровой трансформации бизнеса и модернизации приложений и ИТ-инфраструктур для внедрения гибридных облачных сред».

С учетом компенсаций по ценным бумагам, амортизации нематериальных активов, транзакционных издержек, связанных с объединением компаний, и безналичных процентных выплат, связанных с долговыми ценными бумагами, квартальная чистая прибыль не по GAAP составила $138 млн или $0,77 на акцию по сравнению с $101 млн и $0,55 на акцию за аналогичный период прошлого года. При расчете показателей не по GAAP средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении подсчитывается без учета дробления акций в результате конвертируемых займов, поскольку, как ожидается, компания хеджирует любые такие потенциальные дробления.

Объем операционных денежных средств во II квартале составил $143 млн, прирост год к году – 48 %. Общий объем денежных средств, а также их эквивалентов и инвестиций по состоянию на 31 августа 2017 года равнялся $2,31 млрд после обратного выкупа примерно 765 тыс. обыкновенных акций на сумму около $75 млн в II квартале. Остаток лимита средств на обратный выкуп по состоянию на 31 августа 2017 года составил $499 млн.

На конец II квартала доходы будущих периодов составили $2,05 млрд, прирост год к году – 22 %. Положительный эффект от изменения курсов обмена валют в годовом исчислении составил $37 млн. В постоянных ценах прирост совокупного баланса доходов будущих периодов год к году составил бы 20 %.

Ожидаемая годовая выручка – $2,880-2,895 млрд. Операционная рентабельность по GAAP – 15,9 %, операционная рентабельность не по GAAP – 23,8%. Годовая прибыль в расчете на одну акцию по GAAP – $1,89-1,91, из расчета 183 млн акций в обращении. Годовая прибыль в расчете на одну акцию не по GAAP – $2,77-2,79, из расчета 180 млн акций в обращении. Прогнозы прибыли на акцию рассчитаны с учетом запланированных поступлений из других источников в размере $1-2 млн в квартал, годовой эффективной ставки налога в размере 28%. Ожидаемый размер операционных средств по итогам года – диапазоне $880-900 млн.

Ожидаемая выручка в следующем квартале – $730-737 млн. Операционная рентабельность по GAAP – 15,2%, операционная рентабельность не по GAAP – 23,7%. Годовая прибыль в расчете на одну акцию по GAAP – около $0,48 на акцию из расчета 184 млн акций в обращении. Годовая прибыль в расчете на одну акцию не по GAAP – около $0,70 из расчета 181 млн акций в обращении. Прогнозы прибыли на акцию рассчитаны с учетом запланированных квартальных поступлений из других источников в размере $2 млн и эффективной ставки налога в размере 28%.