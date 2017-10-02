Российский стартап Dolphin BI получил инвестиции от глобального акселератора Startupbootcamp

Dolphin Blockchain Intelligence, платформа для сбора оценки рисков и перспектив ICO-кампаний, вошла в десятку проектов, которым глобальный акселератор Startupbootcamp в Амстердаме окажет инвестиционную и консалтинговую поддержку. Стартап оценен в 6 млн евро, общая стоимость инфраструктуры и услуг, которые команда получит в течение нескольких месяцев, составляет 500 000 евро. Доля Startupbootcamp в капитале проекта будет равна 8%. В отборе принимали участие более 500 проектов из 73 стран, Dolphin BI стал единственным российским проектом, отобранным Startupbootcamp в акселерационную программу FinTech & CyberSecurity.

Решение Startupbootcamp пришлось в период проведения Pre-ICO проекта. В связи с этим период Pre-ICO решено было продлить еще на три недели, до 26 октября. После этого команда Dolphin BI переезжает в Амстердам, где начинает активную работу над продуктом и юридической подготовкой к ICO, которое теперь должно будет пройти в соответствии с законодательством Нидерландов.

«Благодаря акселератору мы получаем инвестиции, экспертизу, офис и помощь в юридической и маркетинговой подготовке ICO. Это открывает для нас совершенно новые горизонты – возможность взаимодействовать с лучшими консультантами, разработчиками, маркетологами и другими специалистами, которых привлекает для нашего проекта акселератор, – сказал Павел Сидоров, CEO и сооснователь Dolphin BI. – Совершенно новые перспективы это открывает и для блокчейн-инвесторов, поэтому мы посчитали правильным продлить pre-ICO и дать возможность всем, кто хочет вложиться на ранней стадии, сделать это».

Программа акселерации продлится три месяца – с 30 октября по 8 февраля. По итогам проекты должны будут выйти с готовыми продуктами, привлекательными для инвесторов любого уровня – от частных до глобальных. Многие участники акселератора находят крупных инвесторов еще до окончания программы – в процессе акселерации. 78% выпускников программы становятся успешными действующими бизнесами.

«Идея Dolphin BI – предложить новый уровень аналитики, которой сейчас очень не хватает на рынке, привлечь на площадку независимых экспертов, построить независимый объективный рейтинг ICO и стать мостиком между блокчейн-проектами и крупными бизнес-ангелами, чтобы многообещающие команды находили путь к инвесторам. Мы рады, что сейчас сами проходим этот путь», – отметил сооснователь Dolphin BI Андрей Варнавский.

Startupbootcamp – один из крупнейших акселераторов, основанный в 2010 году. Сейчас компания имеет программы развития стартапов в Европе, Азии, Северной и Южной Америке, Ближнем Востоке и Африке. Выбранные стартапы получают инвестиции, доступ к инфраструктуре Startupbootcamp, юридическую и маркетинговую поддержку, менторство со стороны крупнейших специалистов и возможность с высокой вероятностью найти инвесторов в своей отрасли. Амстердамский Startupbootcamp – крупнейшая из 20 программ развития в разных городах и странах.

Dolphin BI – первая краудсорсинговая платформа для анализа проектов, связанных с криптовалютами. Платформа объединяет усилия инвесторов, компаний, а также большой и постоянно увеличивающейся базы независимых экспертов для объективного анализа и выявления самых сильных проектов, нуждающихся в финансировании. Сообщество аналитиков и машинные методы анализа дают наиболее надежный результат в оценке проектов, а система поощрения наиболее активных и точных экспертов обеспечивает постоянный рост качества и оборотов платформы.