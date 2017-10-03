«ЭР-Телеком» приобрел региональный актив «Акадо Телеком» в Екатеринбурге

«ЭР-Телеком Холдинг» группа компаний «Акадо», телекоммуникационный холдинг группы компаний «Ренова», объявили о завершении сделки по приобретению 100% актива ГК «Акадо» — «Акадо-Екатеринбург». Это позволит «ЭР-Телекому» занять ведущую позицию на рынке широкополосного доступа в интернет в Екатеринбурге.

«Акадо Телеком» намерен сосредоточиться на развитии бизнеса в Московском регионе, где предоставляет телекоммуникационные услуги корпоративным клиентам (свыше 7 тыс. коммерческих организаций), государственным структурам (более 12 тыс. объектов государственных структур), сторонним операторам (свыше 375 операторов связи) и абонентам – физическим лицам (в зоне действия сети около 3 млн домохозяйств).

«Акадо-Екатеринбург» работает с 1996 года и является одним из крупнейших операторов на рынке услуг связи в Екатеринбурге и Свердловской области. Провайдер обслуживает около 3 тыс. корпоративных клиентов и более 100 тыс. физических лиц, предоставляя им качественные услуги доступа в интернет, телефонии и цифрового ТВ на базе современных оптоволоконных кабельных технологий.

Объединение компаний приведет к усилению позиций «ЭР-Телеком» на рынке ШПД и кабельного ТВ в Екатеринбурге. Масштаб бизнеса «ЭР-Телекома» в Уральской столице вырастет более чем 1,5 раза. Клиенты объединенного оператора, в свою очередь, получат доступ к широкому спектру высококачественных услуг и продуктов Холдинга.

Дальнейшее развитие «Акадо-Екатеринбург» в синергии с крупным российским телекоммуникационным холдингом откроет новые возможности для повышения качества услуг и сервиса и позволит компании закрепить позиции на региональном рынке.

«Приобретение телекоммуникационного актива ГК «Акадо» в Екатеринбурге полностью соответствует ранее утвержденной стратегии развития нашей компании, которая предполагает как органический рост, так и сделки M&A. Эта покупка – важный шаг по укреплению регионального присутствия «ЭР-Телекома» в Екатеринбурге», – сказал Андрей Кузяев, президент «ЭР-Телеком Холдинг».

«За годы работы на телекоммуникационном рынке Екатеринбурга «Акадо Телеком» удалось сформировать команду профессионалов, которая смогла достичь больших успехов в развитии бизнеса в сегментах услуг для абонентов-физических лиц и корпоративных клиентов. За последние годы были значительно оптимизированы бизнес процессы, активно шло строительство и модернизация сетей связи, отмечен рост абонентской базы. Интерес к нашему активу такого сильного игрока как «ЭР-Телеком» свидетельствует об эффективной деятельности группы «Акадо» и грамотно выстроенной стратегии развития в регионах. Я желаю теперь уже бывшим коллегам «Акадо-Екатеринбург» дальнейших успехов и скорейшей интеграции с новой командой. А «Акадо Телеком» сосредоточится на развитии бизнеса в Московском регионе, который является для компании стратегическим рынком. У нас есть собственная современная мультисервисная сеть, есть знания и опыт, мы имеем все необходимые технические компетенции и мощные кадровые ресурсы для укрепления своих позиций в Москве и Подмосковье», - отметил Сергей Назаров, президент ГК «Акадо».