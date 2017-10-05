«Опора России» и Softline Venture Partners запускают бизнес-акселератор по ИТ

«Опора России» совместно с Softline Venture Partners начинает прием заявок от команд, создающих ИТ-решения, для участия в бизнес-акселераторе. Заявки принимаются от проектов, у которых есть действующие прототипы решений. Инновационным партнером проекта выступит ИТ-кластер Фонда «Сколково».

Фокус акселератора – проекты в сферах облачных технологий, мобильности, информационной безопасности, интернета вещей (IoT), цифровых технологий (digital), машинного обучения (ML) и искусственного интеллекта (AI). Цель акселератора - помочь проектам в доработке продукта, скорректировать и усовершенствовать процессы, способствующие масштабированию бизнеса. По результатам акселерации команды, которые показали самые убедительные результаты развития, смогут получить инвестиции в размере от 10 млн руб.

«Впервые «Опора России» делает такой серьезный шаг в сторону высокотехнологичного бизнеса и ИТ-стартапов. Мы планируем увеличивать количество ИТ-проектов в структуре нашей организации и рассчитываем это делать совместно с экспертами венчурного рынка - фондом Softline Venture Partners, - сказал Андрей Шубин, исполнительный директор «Опоры России». - Запуская акселератор, мы создаем таким проектам условия, когда они, не покидая стен «Опоры России», смогут получить поддержку сообщества для развития и адаптации продукта, построения стратегии продаж и маркетинга, а также воспользоваться возможностями по продвижению своего проекта среди инвесторов как внутри «Опоры России», среди заинтересованных государственных структур и крупных корпораций, так и за ее пределами».

В акселератор приглашаются команды c готовыми решениями для рынка или прототипами. Прием заявок открыт с 4 октября по 1 декабря 2017 года включительно на сайте opora-innovation.ru. Акселерация проектов будет проходит с декабря по февраль. В марте, по ее завершению, состоится демо-день, где можно будет увидеть достижения проектов. Площадкой для проведения мероприятий акселератора станет Инновационный центр «Сколково».

«Главным плюсом акселератора является возможность «ускорения времени»: с помощью рекомендаций экспертов, получения доступа к широкой базе контактов и подготовки понятной «дорожной карты» проекты развиваются значительно быстрее и раньше достигают намеченных результатов, - отметила Елена Волотовская, вице-президент по инвестициям группы компаний Softline и руководитель фонда Softline Venture Partners. – Очень важно, чтобы предприниматели, которые состоят в «Опоре», увидели истории успеха своих коллег из ИТ-сферы, и чтобы эти кейсы вдохновили как можно больше людей в «Опоре» и за ее пределами».

Участники акселератора будут учиться у лучших бизнес-лидеров, получат доступ к широким возможностям по доработке и тестированию продуктов и технологических решений, включая такие аспекты, как доработка продукта для его успешного вывода на рынок, защита интеллектуальной собственности, построение финансовой модели, по поиску инвесторов конкретных стадий и т.д. Экспертами акселератора выступят ведущие специалисты «Опоры России», фондов Softline Venture Partners и «Сколково», а также партнеров акселератора.

Партнерами акселератора выступают: Школа технологического предпринимательства МГТУ им. Н.Э. Баумана, Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ, технологический лайфстайл-ресурс TechFusion.ru, профессиональная социальная сеть для разработчиков приложений Apps4All, лидирующая независимая компания по управлению активами Da Vinci Capital, а также компании Softline, Онлайн Патент, ActiveCloud и Mirapolis и др.