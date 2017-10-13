Группа «Тинькофф Банка» покупает долю в компании CloudPayments

Группа «Тинькофф Банка» объявила о приобретении 55% доли в CloudPayments, инновационном конструкторе платежных решений для интернет-бизнеса. Сделка была закрыта 11 октября 2017 г. Коммерческие условия сделки стороны не раскрывают.

Оставшиеся 45% CloudPayments по-прежнему принадлежат ее основателям и сотрудникам, которые продолжат развивать бренд CloudPayments. Группа «Тинькофф Банка» вправе выкупить оставшуюся долю в течение двух лет.

В периметр сделки попадают все компании, которые входят в группу CloudPayments: бизнесы в Казахстане и Латвии, а также компания CloudKassir.

Никаких изменений в команде CloudPayments не планируется: все ее сотрудники продолжат свою работу, компанию по-прежнему будут возглавлять основатели Дмитрий Спиридонов и Константин Ян. При этом менеджеры «Тинькофф Банка» войдут в правление CloudPayments, усилив таким образом существующую команду.

Никаких изменений для клиентов и партнеров CloudPayments не планируется: компания продолжит сотрудничать со всеми партнерскими банками-эквайерами на прежних условиях.

В партнерстве с «Тинькофф Банком» CloudPayments продолжит развивать свою технологическую платформу и делать свой сервис еще удобнее для всех его пользователей. «Тинькофф Банк» благодаря сделке усилит направление интернет-эквайринга и услуг для бизнеса и предоставит все свои сервисы, технологии и ресурсы для дальнейшего роста компании.

Олег Тиньков, основатель «Тинькофф Банка», сказал: «Мы внимательно следим за рынком и всегда готовы инвестировать в перспективные компании и команды. Мы рады приобрести долю в одной из самых успешных российских компаний на рынке онлайн-платежей. CloudPayments растет высокими темпами, и всего за три года ребята успели занять свою нишу на рынке. Мы объединяем усилия и ресурсы с одной из самых талантливых команд на рынке, чтобы продолжить и дальше наращивать долю рынка в сегменте интернет-платежей и делать еще более удобный сервис для клиентов».

Оливер Хьюз, председатель правления «Тинькофф Банка», отметил: «Мы активно развиваем сегмент интернет-эквайринга и сегмент услуг для малого и среднего бизнеса, поэтому прибретение доли в CloudPayments полностью укладывается в нашу стратегию. С помощью этой сделки мы расширяем свое присутствие на рынке интернет-эквайринга. Мы рады объединить усилия с командой CloudPayments, и предоставим с нашей стороны им все необходимые ресурсы и технологии для дальнейшего развития бизнеса на благо клиентов и наших партнеров».