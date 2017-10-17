«1С» заключила партнерское соглашение для развития своих стартапов в «Сколково»

Исполнительный директор ИТ-кластера Фонда «Сколково» Константин Паршин и директор фирмы «1С» Борис Нуралиев на форуме «Открытые Инновации» подписали соглашение о партнерстве, предусматривающее размещение на территории иннограда технологических совместных предприятий «1С».

«1С» давно и успешно применяет концепцию «открытых инноваций» для поиска перспективных команд и решений, и интеграции их с популярными продуктами. «1С» поддержала более 200 технологических компаний, сохраняя за основателями свободу принятия решений, что является одним из ключевых факторов успеха подобной модели.

Несколько совместных предприятий «1С», разрабатывающих высокотехнологичную продукцию, уже стали участниками «Сколково». В качестве примера можно привести одного из первых резидентов Фонда, разработчика решений для носимой электроники компанию «1С-Вирабл» (1C-Wearable). Её приложение «1C Big Keyboard» популярно во всем мире и занимает лидирующие места в магазинах приложений для смартфонов.

Борис Нуралиев, директор фирмы «1С», отметил: «В информационных технологиях критически важно быстрое развитие, предпринимательская инициатива. Чтобы быть эффективными в развитии, «1С» формирует совместные предприятия с перспективными, энергичными командами. В наших СП у основателей компании остается практически половина собственности и оперативное управление, поэтому они продолжают развивать бизнес энергично, заботливо, с дальним прицелом - как свой родной. «1С» помогает им своей инфраструктурой, репутацией большого холдинга, финансами, технологиями, сбытовой сетью, связями, опытом. Это позволяет сочетать творческую энергию перспективных предпринимателей с авторитетом и ресурсами крупной и устойчивой фирмы. Именно в поддержке таких совместных предприятий нам чрезвычайно полезны возможности «Сколково» как института развития».

Константин Паршин, вице-президент, исполнительный директор Кластера информационных технологий Фонда «Сколково», сказал: «Сбалансированный подход «1С» к развитию внешних команд разработчиков и сохранение независимого управления в дочерних компаниях – достаточно уникальный пример по созданию инновационных решений в нашей стране. А накопленный компанией и ее руководителем опыт по коммерциализации ИТ продуктов просто бесценен для стартапов, целящихся на большие зрелые рынки».