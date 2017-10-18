IBS инвестирует 100 млн рублей в фонд Skolkovo Ventures

IBS объявила о планах инвестировать 100 млн руб. в «Венчурный Фонд Сколково – ИТ I» под управлением Skolkovo Ventures, став первой частной компанией – инвестором ИТ-фонда.

Публичное подписание договора с участием Светланы Балановой, генерального директора IBS, и Владимира Белова, генерального директора Skolkovo Ventures,состоялось 17 октября на форуме «Открытые инновации» в Технопарке «Сколково».

Фонд целевым размером 2,5-3 млрд руб. будет инвестировать в российские стартапы в области финансовых технологий, искусственного интеллекта (AI), виртуальной и дополненной реальности (AR/VR), больших данных и кибербезопасности.

Skolkovo Ventures («Сколково – Венчурные инвестиции») – созданная в 2017 году инвестиционная платформа по привлечению внешнего финансирования, управлению венчурными фондами, развитию и выводу на рынок новых финансовых продуктов для быстрорастущих технологичных компаний.

Компания IBS – технологический партнер лидеров российского бизнеса и государственных структур, решает сложные задачи в сфере стратегического развития ИТ-ресурсов организации и повышения эффективности процессов.