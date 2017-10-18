Онлайн-продажи «М.Видео» показали рекордный рост за последние два года

«М.Видео» сообщила неаудированные показатели продаж и продаж сопоставимых магазинов (показатель like-for-like), а также результаты развития сети за девять месяцев и третий квартал 2017 года.

За третий квартал 2017 г. продажи компании выросли на 9,3% до 58,7 млрд руб. (с НДС), продажи сопоставимых магазинов (LFL) показали рост на 5,8%, продажи через интернет выросли на 55%.

За 9 месяцев 2017 г. продажи компании выросли на 3,7% до 157,1 млрд руб. (с НДС), продажи сопоставимых магазинов (LFL) увеличились на 0,4%, онлайн-продажи выросли на 30% до 22,4 млрд руб.

Компания демонстрирует самую высокую с начала года динамику за счет развёртывания стратегических проектов в сегменте цифровых устройств и аксессуаров, а также потребительского кредитования и других дополнительных сервисов, что привлекает новых клиентов и повышает эффективность продаж. Сопоставимые продажи LFL продолжали расти в третьем квартале 2017 года за счет увеличившегося траффика, как онлайн, так и классической розницы, положительной динамики числа покупок и количества наименований в чеке, в то время как средняя цена оставалась ниже, чем в аналогичном периоде годом ранее.

Интернет-продажи «М.Видео» (заказы онлайн с доставкой на дом и самовывоз из магазинов) за девять месяцев 2017 года показали рост на 30,3% до 22,4 млрд руб., включая НДС. В третьем квартале рост интернет-продаж ускорился до 54,6% по сравнению с третьим кварталом прошлого года.

«Мы видим заметное оживление покупательского интереса на рынке бытовой техники и электроники в третьем квартале 2017 года по сравнению с 2016 годом и началом 2017, при этом за счет продолжающегося снижения цен динамика продаж в натуральном выражении в среднем выше, чем в денежном. «М.Видео» по итогам третьего квартала и девяти месяцев 2017 года росла быстрее рынка в ключевых категориях. Если в июне-сентябре 2017 года «М.Видео» увеличила продажи на 9% в деньгах, то в штучном выражении спрос вырос на 16%. «М.Видео», демонстрируя отличную динамку как онлайн, так и в целом по компании, остается однозначным лидером рынка бытовой техники и электроники», – отметил президент «М.Видео» Александр Тынкован.

«В течение последних нескольких кварталов «М.Видео» активно инвестировала ресурсы и время в развитие стратегических для компании проектов, таких как экосистемный подход к продажам техники и связанных аксессуаров и сервисов, в первую очередь, в телеком, развитие потребительского кредитования, внедрение мобильных технологий в розничные продажи. «М.Видео» ориентирована на развитие эффективных ИТ-инструментов и платформ, что позволяет компании, лидируя в традиционной рознице, активно наращивать продажи онлайн. В третьем квартале интернет-продажи «М.Видео» выросли в полтора раза, что является лучшей динамикой за последние два года и в разы опережает средние показали по рынку. «М.Видео» удается успешно конкурировать за умы клиентов и в традиционных категориях, как крупная бытовая техника или ТВ, и на рынке цифровых устройств, например, экшн-камер и флагманских смартфонов. Внедрение новейших ИТ-решений и долгосрочные отношения с вендорами и поставщиками позволяют «М.Видео» предлагать своим покупателям широчайший ассортимент по привлекательным ценам и гарантировать отличный сервис», – сказал главный исполнительный директор «М.Видео» Энрике Фернандес.

За девять месяцев 2017 года «М.Видео» открыла 7 новых магазинов, из которых 4 пришлись на третий квартал 2017 года, и закрыла один в связи с переездом. Общее число магазинов сети составило 404 по итогам девяти месяцев 2017 года, «М.видео» работает в 165 городах по всей России. Торговая площадь «М.видео» на 30 сентября 2017 года составляла 670 тыс. кв. м, общая площадь – 905 тыс. кв. м.