Citrix представила финансовые результаты за III квартал 2017 и прогноз на 2018 год

Citrix Systems объявила финансовые результаты за III квартал 2017 финансового года, который закончился 30 сентября 2017 г.

В III квартале Citrix получила выручку от продолжающихся операций в размере $691 млн, что на 3% больше показателя прошлого года. В том же квартале 2016 года компания заработала $669 млн.

Чистая прибыль от продолжающихся операций в III квартале 2017 финансового года составила $127 млн, или $0,82 на 1 разводненную акцию, по сравнению с $112 млн, или $0,71 на 1 разводненную акцию в III квартале 2016 финансового года. Чистая прибыль в III квартале 2017 и 2016 финансового года включает расходы на реструктуризацию в размере $9 млн и $12 млн, соответственно, связанные с отделением и закрытием части бизнеса. Чистая прибыль в III квартале 2017 финансового года включает налоговые льготы в размере порядка $8 млн, или $0,05 на 1 разводненную акцию, связанные с истечением давности в отношении предыдущего отчетного года.

Чистая прибыль не по системе GAAP от продолжающихся операций в III квартале 2017 финансового года составила $186 млн, или $1,22 на 1 разводненную акцию, по сравнению с $170 млн, или $1,08 на 1 разводненную акцию, в III квартале 2016 финансового года. Чистая прибыль не по системе GAAP от продолжающихся операций в III квартале 2017 и 2016 финансового года не включает расходы на компенсации, связанные с акциями, расходы на амортизацию приобретенных нематериальных активов, расходы на амортизацию скидки с задолженности, расходы на реструктуризацию и налоговый эффект, относящийся к этим расходам. Чистая прибыль не по системе GAAP от продолжающихся операций в III квартале 2016 финансового года не включает расходы на отделение части бизнеса и налоговый эффект, относящийся к этим расходам. Чистая прибыль не по системе GAAP на 1 разводненную акцию в III квартале 2017 финансового года также отражает влияние эффекта антиразводнения конвертируемых облигаций компании.

«Я остался доволен результатом работы в этом квартале и нашей новой практикой управления бизнесом. Мы быстро движемся на пути к трансформации бизнеса внутри Citrix, адаптируясь с потребностями наших заказчиков в отношении поддержки мультиоблачных и гибридных облачных сред, – сказал Дэвид Хеншелл (David Henshall), президент и главный исполнительный директор компании. – Я высоко оцениваю возможности, которые открываются перед нами на пути вперёд, и наш потенциал на ближайшие несколько лет».

По результатам сравнения результатов продолжающихся операций в III квартале 2017 финансового года и в III квартале 2016 финансового года выручка от продажи продуктов и лицензий уменьшилась на 7%; выручка от продажи программного обеспечения как услуги увеличилась на 32%; выручка от обновления лицензий и сопровождения увеличилась на 6%; выручка от профессиональных сервисов, включающих консультации, обучение по продуктам и сертификацию, увеличилась на 7%; чистая выручка в регионе EMEA увеличилась на 7%; увеличилась в странах Южной и Северной Америки на 2%; и уменьшилась в Тихоокеанском регионе на 1%; выручка от подписки в виде процента от общей выручки составила 12%.

Отложенная выручка составила $1,7 млрд по состоянию на 30 сентября 2017 года по сравнению с $1,5 млрд по состоянию на 30 сентября 2016 года, что является увеличением на 13%; потоки наличности от продолжающихся операций составили $255 млн в III квартале 2017 финансового года по сравнению с $238 млн в III квартале 2016 финансового года.

В III квартале 2017 финансового года валовая прибыль по системе GAAP составила 85%. Валовая прибыль не по системе GAAP составила 87%, за исключением эффекта амортизации приобретенных нематериальных активов, относящихся к продуктам, и расходов на компенсацию, связанных с акциями; операционная прибыль по системе GAAP составила 20%. Операционная прибыль не по системе GAAP составила 32%, за исключением эффекта расходов на компенсацию, связанных с акциями, амортизации приобретенных нематериальных активов и расходов, связанных с программами реструктуризации.

Руководство Citrix ожидает получить следующие результаты от продолжающихся операций для финансового года, который заканчивается 31 декабря 2017 года: чистая выручка запланирована в диапазоне от $2,82 млрд до $2,83 млрд. Разводненная прибыль от продолжающихся операций на акцию по системе GAAP запланирована в диапазоне от $2,80 до $2,93. Разводненная прибыль от продолжающихся операций на акцию не по системе GAAP запланирована в диапазоне от $4,79 до $4,81, исключая $0,46, относящихся к амортизации приобретенных нематериальных активов, $1,07, относящихся к расходам на компенсацию, связанных с акциями, $0,22, относящихся к амортизации скидки с задолженности, $0,37, относящихся к расходам на реструктуризацию, и от $0,41 до $0,56, относящихся к налоговому эффекту, связанному с этими статьями. Разводненная прибыль от продолжающихся операций на акцию не по системе GAAP также не включает $0,30, относящихся к определенным начислениям налога, связанным с отделением бизнеса GoTo. Разводненная прибыль на акцию не по системе GAAP отражает влияние эффекта антиразводнения хэджирования конвертируемых облигаций, который не может быть определен без неоправданных усилий.

Текущий предварительный прогноз компании на 2018 финансовый год предполагает, что чистая выручка увеличится примерно на 1-2%, за исключением эффекта от внедрения системы ASC 606, которая вступает в силу 1 января 2018 года. Кроме того, руководство Citrix прогнозирует, что операционная прибыль по системе GAAP будет находиться в диапазоне от 19% до 20%, а операционная прибыль не по системе GAAP будет находиться в диапазоне от 29% до 30%, за исключением 6%, относящихся к расходам на компенсацию, связанных с акциями, 2%, относящихся к амортизации приобретенных нематериальных активов, и 2%, относящихся к расходам на реструктуризацию.