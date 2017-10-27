Выручка Mail.Ru Group в третьем квартале 2017 года увеличилась более чем на треть

Согласно опубликованной Mail.ru Group отчетности за 3 квартал 2017 и обновленному годовому прогнозу, выручка компании в 2017 году увеличится по сравнению с 2016 годом на сопоставимой основе на 30-31% и составит от 55.6 до 56.0 млрд руб.

В третьем квартале 2017 года совокупная сегментная выручка компании выросла на 39,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 13 577 млн руб. В третьем квартале 2017 года совокупный сегментный показатель EBITDA вырос на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 4 260 млн руб. В третьем квартале 2017 года совокупная чистая прибыль компании уменьшилась на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2 918 млн руб.

За первые девять месяцев 2017 года совокупная сегментная выручка компании выросла на 35,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 39 905 млн руб. За первые девять месяцев 2017 года совокупный сегментный показатель EBITDA вырос на 9,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 14 106 млн руб. За первые девять месяцев 2017 года совокупная чистая прибыль компании выросла на 12,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 9 730 млн руб.

Остаток денежных средств на счетах по состоянию на 30 сентября 2017 г. составил 9 718 млн руб.

Рост рекламной выручки (+32.5% год-к-году) также выше рынка второй год подряд. Рост выручки от ММО-игр составил рекордные 82.8% год-к-году, а доля выручки с международных рынков достигла 56% от общей игровой выручки.

Дмитрий Гришин, председатель совета директоров компании, и Борис Добродеев, генеральный директор (Россия) Mail.Ru Group, сказали: «Результаты третьего квартала и первых девяти месяцев 2017 года свидетельствуют о продолжении стабильного роста. С учетом всех наших приобретений на сопоставимой основе, выручка в третьем квартале выросла на 39,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 13 577 млн руб. Как мы уже говорили ранее, 2017 год для нас стал периодом инвестиций, и мы продолжаем активно вкладывать в ряд наших новых проектов, которые на данном этапе не являются прибыльными. С учетом этих обстоятельств показатель EBITDA вырос на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 4 260 млн руб. За первые девять месяцев 2017 года выручка на сопоставимой основе выросла на 35,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 39 905 млн руб., в то время как показатель EBITDA увеличился на 9,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 14 106 млн руб.».

В третьем квартале выручка от рекламы выросла на 32,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 5 821 млн руб. Самые высокие темпы роста по-прежнему демонстрирует выручка от рекламы в лентах новостей социальных сетей, в том числе от видеорекламы. Продолжается перераспределение рекламных бюджетов в пользу мобильной рекламы.

В третьем квартале выручка ВКонтакте увеличилась на 60,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 3 417 млн руб. Основную часть выручки, как и ранее, приносит реклама; хотя в третьем квартале рост IVAS ВКонтакте продолжился, выручка от рекламы по-прежнему растет быстрее, чем общая выручка.

В оставшиеся месяцы 2017 года мы по-прежнему будем фокусироваться на нативной рекламе, в особенности на мобильных устройствах; планируется продолжить это и в 2018 году.

В третьем квартале 2017 года выручка от MMO-игр выросла на сопоставимой основе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 82,8%, составив 4 392 млн руб. Кроме того, продолжает расти выручка на международном рынке: в третьем квартале она обеспечила 56% всей выручки от MMO. Рост в третьем квартале обеспечен солидной базой, в том числе продолжающимся успехом как давно существующих, так и новых игр.

В третьем квартале 2017 года выручка от IVAS выросла на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В третьем квартале Delivery Club продолжил демонстрировать значительный рост всех операционных метрик. Интеграция ZakaZaka продолжается, планируется завершить ее до конца года. В третьем квартале 2017 года среднемесячное число заказов, сделанных пользователями объединенного бизнеса Delivery Club, выросло на 84% по сравнению с прошлым годом и составило 735 000, а количество ресторанов-партнеров превысило 6 200. В четвертом квартале 2017 года выручка Delivery Club продолжит активный рост. Delivery Club будет укреплять лидирующую позицию на рынке, оставаясь в инвестиционной фазе в течение 2017 года. Сервис начнет приносить прибыль в течение 2018 года.

С момента запуска, состоявшегося два года назад, Юла, сервис объявлений с привязкой к геолокации, постоянно наращивает аудиторию. Рост продолжился и в третьем квартале 2017 года: Юла достигла новой отметки – 22 млн активных пользователей в месяц и 4,5 млн в день на всех платформах. Приложение стабильно держится в топ-5 общего рейтинга российского App Store и Google Play (по данным App Annie). В октябре 2017 года начаты эксперименты с монетизацией в формате платного продвижения объявлений; планируется расширить монетизацию в 2018 году.

В третьем квартале число установок приложений сервиса райдшеринга для междугородных поездок BeepCar стабильно росло и к концу сентября достигло 4,2 млн.

В третьем квартале потенциал бизнеса по генерированию положительного денежного потока оставался на прежнем уровне, и денежный поток соответствовал прогнозам. После выплат по M&A-сделкам чистый остаток денежных средств на конец третьего квартала составил 9 718 млн руб.

Уже в третий раз за этот год компания повышает финансовые прогнозы на 2017 год. Ожидается, что выручка в 2017 году увеличится по сравнению с 2016 годом на сопоставимой основе на 30-31%, и составит от 55,6 до 56,0 млрд руб. Прогноз по показателю EBITDA на 2017 год повышен с 20 млрд руб. до 20,5 млрд руб.