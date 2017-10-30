«1С-Рарус» выпускает новую версию своего решения для общепита

Решение «1С:Общепит КОРП 3.0» автоматизирует оперативный, бухгалтерский и налоговый учет (в том числе учет деятельности ИП и на УСН, расчет ЕНВД) на предприятиях общественного питания: сетевые предприятия различных форматов и концепций, ресторанные холдинги, кейтеринговые компании, столовые и буфеты, цеха по производству кондитерских изделий, полуфабрикатов и кулинарии.

В программе предусмотрена возможность автоматизации рабочих мест технолога, повара, заведующего производством, калькулятора, кладовщика, бухгалтера по различным участкам учета, выполнение всех требований законодательства по работе с ЕГАИС для предприятий общественного питания, а также налоговый учет обособленных подразделений с учетом особенностей, предусмотренных законодательством. Исчисление налога на прибыль осуществляется по юридическому лицу, при этом некоторые расходы включаются в уменьшение прибыли в объеме, рассчитанном в целом по юридическому лицу, исходя из суммы выручки, расходов по оплате труда, реализованных товаров. Кроме того, автоматически производятся расчет долей и распределение налога на прибыль по инспекциям ФНС, где зарегистрированы обособленные подразделения. После проведения регламентных операций автоматически заполняется налоговая декларация по налогу на прибыль.

Программа «1С:Общепит КОРП 3.0» разработана на базе 3-й редакции решения «1С:Бухгалтерия предприятия КОРП» системы программ «1С:Предприятие 8» с сохранением всех возможностей и механизмов типового решения. При обновлении решения до версии КОРП накопленные данные в информационной базе сохранятся.