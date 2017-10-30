Autodesk поможет внедрить искусственный интеллект в промышленность России

Многие из решений Autodesk на базе ИИ основаны на возможностях генеративного дизайна – технологии, использующей инструменты искусственного интеллекта и машинного обучения для автоматического проектирования различных изделий и оптимизации их свойств. Некоторые проекты еще находятся на стадии исследований, однако ряд решений российские строительные и промышленные компании могут использовать уже сегодня.римером такого решения может быть Dreamcatcher – технология генеративного дизайна для промышленности. Изначально Dreamcatcher являлся платформой, которая использовала высокопроизводительные вычисления и облачные технологии для синтезирования вариантов дизайна. Теперь он интегрирован в коммерческое ПО, эволюционировавшее в сервис Autodesk Generative Design. Недавно Autodesk объявил, что скоро эта технология появится в Netfabb 2018 Ultimate, решении Autodesk для аддитивного производства.

Другой пример — Autodesk Project Discover, технология генеративного дизайна для архитекторов. Она включает интеграцию геометрической системы на основе заданных правил, ряд измеримых целей и систему автоматического создания, оценки и разработки огромного количества вариантов дизайна. Есть и другие подобные решения, созданные для использования в раличных областях промышленности.

В рамках мероприятия вице-президент Autodesk Каллан Карпентер (Callan Carpenter) также показал, как могла бы выглядеть система проектирования будущего с искусственным интеллектом. Используя голосовое управление, он попросил ее разработать дизайн пространства с учетом заданных критериев. Следуя командам, система загрузила проект здания и перешла в режим планирования пространства. Получив основные параметры и проанализировав предпочтения заказчиков по ним, она сгенерировала 10 тыс. вариантов дизайна. После этого были выделены 10 опций, максимально соответствующие основным критериям проекта. Для итогового варианта система создала 3D-модель и двухмерные чертежи для предоставления заказчику и подрядчикам.