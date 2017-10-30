Entel и Ericsson будут строить сети-5G в Чили вместе

Как сообщили CNews в пресс-службе компании Ericsson, новый контракт обеспечит переход мобильной сети Entel на 5G. Планируется применить такие сетевые технологии, как LTE FDD и LTE TDD Massive MIMO (Multiple-Input Multiple-Output). Entel станет первым оператором в Латинской Америке, развернувшим Massive MIMO на территории всей страны.

Massive MIMO — это метод пространственного кодирования сигнала, позволяющий увеличить полосу пропускания канала, в котором передача данных и прием данных осуществляются системами из нескольких антенн. Передающие и приёмные антенны разносят так, чтобы корреляция между соседними антеннами была слабой. Технология будет применена даже в отдаленных регионах страны, таких как Остров Пасхи.

Руководство Entel рассчитывает получить в результате обновления сети высокую прибыль и быстро отбить инвестиции.

Развертывание основных проектов в рамках договора начинается немедленно и будет завершено в 2018 и 2019 годах.