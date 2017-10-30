Epson представит концепцию цифрового Музея будущего

Об идее создания цифрового музей рассказывает Дмитрий Антропов, креативный продюсер «Ascreen»: «В свое время отец современного искусства Марсель Дюшан придумал концепцию «музея в чемодане», когда вся выставка умещается в небольшом портфеле или коробке. Для современного человека коробкой, где содержится его жизнь, в наши дни стал смартфон — хранилище его воспоминаний, историй и эмоций, целый отдельный мир. Однако в отличие от чемодана фотографии и статусы невозможно развесить на стены. Digital-музей — проект музея будущего. Концепция в символической форме намечает слияние высоких технологий и классического музейного пространства. Мы предлагаем концепцию музея, главную роль в котором играет софт».

Николай Ахметджанов, менеджер по продукту московского представительства компании Epson: «Все знают, что традиционно демонстрируемые на международных выставках «концепты» — довольно часто крайне далеки от реального запуска в массы. Концепция музея будущего, которую мы представим на ISR 2017 совместно с компанией Ascreen, создана на базе уже существующих технологий компании Epson: ярких трехматричных проекторах и видео-очках дополненной реальности Moverio. По отдельности эти решения уже нашли свое применение во многих музеях по всему миру».