«Лаборатория Касперского» и Zecurion стали технологическими партнерами

Продукты Zecurion были включены в список доверенного ПО, чтобы исключить вероятность ложных срабатываний защитной системы заказчиков и снизить нагрузку на службы технической поддержки компаний. Продукты «Лаборатории Касперского» и Zecurion широко распространены в корпоративной среде и часто работают совместно в инфраструктуре предприятий, обеспечивая защиту от разных типов информационных угроз. При регистрации в базе Whitelist программное обеспечение Zecurion также было проверено на отсутствие вредоносных и потенциально опасных компонентов, на которые реагируют защитные решения «Лаборатории Касперского».

Комплекс Zecurion DLP включает в себя продукты: Traffic Control (Zgate), Device Control (Zlock), Discovery (Zdiscovery). Zecurion Traffic Control (Zgate) анализирует данные, передаваемые сотрудниками за пределы локальной сети, и блокирует утечки конфиденциальной информации через сетевые каналы. Zecurion Device Control (Zlock) предназначен для защиты от утечек конфиденциальной информации на конечных точках сети. Zecurion Discovery (Zdiscovery) сканирует все хранилища данных в корпоративной сети, находит конфиденциальную информацию и определяет нарушения политик безопасности.