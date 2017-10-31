Orange подписывает соглашение о приобретении компании Business & Decision

Orange объявляет о подписании контракта между Network Related Services, дочерней компанией Orange Group, и мажоритарными акционерами консалтинговой компании Business & Decision, представителями семьи Бенсабат (Bensabat), о приобретении 63,98% капитала Business & Decision.

Это приобретение, о котором было объявлено 18 мая 2017 года, сопровождалось целым рядом информационных и консультативных процедур, в которых принимали участие представители Network Related Services и Business & Decision.

Приобретение контрольного пакета акций будет осуществляться путем выплаты денежных средств на основе максимальной стоимости акций — 7,93 евро за штуку. Сделка должна быть утверждена компетентными органами, обеспечивающими защиту конкуренции на рынке. Кроме того, будут закрыты процедуры передачи прав собственности на акции между дочерними структурами в рамках группы компаний Business & Decision.

После приобретения данного контрольного пакета акций Orange подаст заявку с предложением о приобретении по упрощенной процедуре остальных акций Business & Decision по цене 7,93 евро за штуку. Это предложение пока ожидает одобрения со стороны регулирующей организации French Market Authorities (AMF), а также назначения независимого эксперта в соответствии со статьей 261-1 общих правил организации. Указанная в ходе сделки стоимость на 34% выше среднерыночной цены за акцию, зафиксированной в течение 12-ти месячного периода, предшествующего переговорам о приобретении.

Данное приобретение является частью стратегии развития и Orange Business Services в качестве глобального игрока на рынке цифровой трансформации и одного из лидеров в области решений, связанных с обработкой и анализом данных.

«Приобретение компании Business & Decision и ее экспертизы в области бизнес-аналитики и исследования данных позволит значительно усилить позиции Orange Business Services в области анализа и управления данными не только во Франции, но и на мировом рынке. Таким образом, мы улучшим знания о работе наших клиентов, что позволит нам ускорить процессы цифровой трансформации их бизнеса», — комментирует Тьерри Бономм (Thierry Bonhomme), заместитель генерального директора группы Orange, отвечающий за Orange Business Services.

«Сотрудники и клиенты компании Business & Decision получат несомненную выгоду от масштабов и опыта Orange Business Services как оператора и системного интегратора в области интернета вещей, облачных вычислений, информационной безопасности и разработки приложений, а также глобальных возможностей по маркетингу и сети продаж, поддерживающей транснациональные корпорации по всему миру. Корпоративные ценности Business & Decision, которые были так дороги основателю компании Патрику Бенсабату (Patrick Bensabat) сфокусированы на уважении сотрудников и клиентов. Теперь эти же самые ценности будут способствовать успеху Orange в сочетании с экспертизой и опытом ее сотрудников», — говорит Жан Луи Дидье (Jean Louis Didier), председатель и главный исполнительный директор Business & Decision.