Резидент «Сколково» поможет онлайн-тестированию школьников

Отныне ученики «Домашней школы» получают возможность практиковаться на дополнительных тестах и тренажерах и выполнять часть домашнего задания в электронном виде, моментально получая обратную связь от школы.

«Домашняя школа InternetUrok» начала работу в 2014 году на базе проекта InternetUrok.ru. Сегодня в ней получают онлайн-образование дети из 56 стран мира. Обучение проходит в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом с использованием материалов сайта InternetUrok.ru, традиционных школьных учебников и других интернет-сервисов. В школе реализованы все основные образовательные процессы: ученик может, не выходя из дома, просматривать видеоуроки, читать учебники и конспекты, практиковаться на электронных тренажерах, проходить тестирование и консультироваться с преподавателем. Осенью 2017 года в «Домашнюю школу» была внедрена система «ЯКласс». Благодаря этому ученики интернет-школы могут закреплять знания с помощью 6 млн дополнительных тестов и тренажеров. Кроме того, у школьников появилась возможность выполнять часть домашнего задания в электронном виде, получая моментальную обратную связь от школы, что делает процесс обучения более удобным и эффективным.

Ольга Хасякова, руководитель «Домашней школы InternetUrok»: «Задача нашей школы не только гарантировать качественное образование, но и поддерживать увлеченное отношение учеников к обучению благодаря индивидуальному подходу со стороны учителей и общей организации образовательного процесса. Внедрение тренажеров и тестов системы “ЯКласс” поддерживает мотивацию наших учеников и делает процесс обучения еще более увлекательным и продуктивным».

Андрей Илингин, и.о. генерального директора «ЯКласс»: «“ЯКласс” является высокотехнологичной компанией, резидентом Инновационного центра “Сколково”. Наша первостепенная задача – дополнить учебный процесс школы цифровыми технологиями. Наша система помогает разгрузить педагогов от рутины, повысить внимание к школьникам, что в итоге приводит к росту успеваемости в классе. Дистанционное образование и обучение на дому – активно растущее направление работы школ. Платформа “ЯКласс” идеально подходит для таких задач. Сотрудничество с “Домашней школой InternetUrok” – ещё одно тому подтверждение».

С каждым годом всё больше родителей выбирают для своих детей домашнее образование. Такая форма обучения позволяет пройти школьную программу быстрее и продуктивнее, чем она преподается в школе, гарантирует индивидуальный подход к ребенку со стороны учителей и освобождает время для посещения занятий в кружках и секциях.

Екатерина Рыжкова, руководитель направления «Образование» ИТ-кластера Фонда «Сколково»: «Школьное образование - самая большая ниша всего образовательного рынка в мире. Цифровые технологии только начинают проникать в эту сферу. Сотрудничество “ЯКласс” с лидерами школьного образования России доказывает востребованность продукта участника “Сколково” и положительную динамику на рынке».